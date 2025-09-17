Megmutatta domborodó szépségeit Buzsik Borka – fotóval

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka már fél éve boldog házasságban élnek, július végén, augusztus elején pedig megszületett kislányuk is, akinek neve és arca azóta is hétpecsétes titok. Az ifjú feleség több képet is posztolt már a kislányával, valamint arról is beszámolt a közösségi oldalán, hogy visszatért az edzőterembe és meg is mutatta milyen elképesztően néz ki a szülés után is. Most egy igazán különleges helyen bukkant fel, amiből arra is következtethetünk, hogy gondol az esetleges válásra is és elkezdi építeni a saját karrierjét.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a Budapest Fashion Weeken tűnt fel

Forrás: Bors

Szoboszlai Dominik felesége modellként is helyt állhatna

Miközben Szoboszlai Dominik gőzerővel dolgozik a pályán azért, hogy sikereket érjen el a magyar válogatottal, valamint a Liverpoollal, felesége, Buzsik Borka is próbálja építeni a karrierjét. Az ifjú feleség nem véletlenül ragadta meg a sztárfutballista figyelmét, hiszen bár szinte biztos, hogy fantasztikus személyisége van, és most már édesanyai kvalitásait is bizonyítja, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy külsőleg is gyönyörű. Nem véletlen, hogy amíg férje a portugálok elleni vb-selejtezőre készült addig egy divatbemutatón vett részt – egyelőre csak mint néző, ki tudja, a későbbiekben akár, mint modell is láthatjuk.

A Budapest Fashion Week rendezvényen a divatvilág legfissebb hazai kollekcióit mutatták be. Szoboszlai Dominik kislánya bár vélhetően a nagyszülőknél volt, addig Buzsik Borka egy elegáns ruhadarabban jelent meg az eseményen, amely kiemelte domborodó szépségét. A legnagyobb kérdés az, hogy a futballista feleség megtalálja-e a helyét a divatvilágon belül, vagy más irányba kell kacsintgatnia, ha karriert szeretne építeni.