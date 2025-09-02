szeptember 2., kedd

Csodálatos kilátás

35 perce

„A Hétközben felmegyünk a hegyekbe" – kimozdult Szoboszlai Dominik felesége kislányával

Látványos helyen járt Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége hegyvidékes területre mozdult ki kislányukkal.

Feol.hu
„A Hétközben felmegyünk a hegyekbe" – kimozdult Szoboszlai Dominik felesége kislányával

Buzsik Borka hegyvidékes területre ment sétálni kislányával.

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik feleségének retro hangulata lehet. Valószínűleg az utolsó szám amit a lejátszási listáján hallgathatott a Hip Hop Boyz örök klasszikus slágere, a „A hegyekbe fönn" című opusza volt, hiszen kislányával az általa megosztott fotók alapján vélhetően a Budai-hegyekbe ment sétálni.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik felesége egy hónapja adott életet kislányuknak, akinek a nevét még mindig nem hozták nyilvánosságra.
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik felesége sétálni indult lányukkal

Míg Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal készül a vb-selejtezőkre, addig felesége, Buzsik Borka és kislánya kiruccant az. A fotó művészi, a kislányt továbbra sem mutatták meg a nyilvánosságnak, azonban a táj gyönyörű, akárcsak az újdonsült anyuka.

A 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetet IDE KATTINVA tekinthetik meg.

 

