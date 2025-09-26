szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen

1 órája

Luxus a javából: mutatjuk milyen babakocsiban tolják Szoboszlai Dominik kislányát

Címkék#Buzsik Borka#Szoboszlai Dominik#luxus

Buzsik Borka mostanában sűrűn tesz ki történetet az Instagramra, amely apró betekintést enged a sztárcsalád életébe. Ezúttal Szoboszlai Dominikék luxusába tekinthettünk be.

Feol.hu

Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik kislánya nem fog rossz körülmények között felnőni, már most rendkívül drága tárgyak veszik körbe. 

Szoboszlai Dominikék életébe nyertünk bepillantást
Szoboszlai Dominikék életébe nyertünk bepillantást
Forrás: veol.hu

Újabb fotó Szoboszlai Dominik kislányáról

A magyar válogatott csapatkapitányának felesége, Buzsik Borka az elmúlt időszakban rendszeresen tesz ki 24 óráig elérhető Instagram történetet, most sem cselekedett másképp. Ezúttal a képen kislánya látható, egy gyönyörűszép babakocsiban, amelyet egy igazán impozáns környezetben tol édesanyja. Vélhetőleg a család otthonának közelében készült a fotó, amelyről már távolról sugall, hogy mind a környék, mind a babakocsi, igazi luxusnak számít. 

További aranyos fotót a családról IDE KATTINTVA tekinthet meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu