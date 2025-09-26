Luxus a javából: mutatjuk milyen babakocsiban tolják Szoboszlai Dominik kislányát

Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik kislánya nem fog rossz körülmények között felnőni, már most rendkívül drága tárgyak veszik körbe.

Szoboszlai Dominikék életébe nyertünk bepillantást

Újabb fotó Szoboszlai Dominik kislányáról

A magyar válogatott csapatkapitányának felesége, Buzsik Borka az elmúlt időszakban rendszeresen tesz ki 24 óráig elérhető Instagram történetet, most sem cselekedett másképp. Ezúttal a képen kislánya látható, egy gyönyörűszép babakocsiban, amelyet egy igazán impozáns környezetben tol édesanyja. Vélhetőleg a család otthonának közelében készült a fotó, amelyről már távolról sugall, hogy mind a környék, mind a babakocsi, igazi luxusnak számít.

