1 órája
„A Hétközben felmegyünk a hegyekbe" – kimozdult Szoboszlai Dominik felesége kislányával
Látványos helyen járt Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége hegyvidékes területre mozdult ki kislányukkal.
Buzsik Borka hegyvidékes területre ment sétálni kislányával.
Fotó: Buzsik Borka/Instagram
Szoboszlai Dominik feleségének retro hangulata lehet. Valószínűleg az utolsó szám amit a lejátszási listáján hallgathatott a Hip Hop Boyz örök klasszikus slágere, a „A hegyekbe fönn" című opusza volt, hiszen kislányával az általa megosztott fotók alapján vélhetően a Budai-hegyekbe ment sétálni.
Szoboszlai Dominik felesége sétálni indult lányukkal
Míg Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal készül a vb-selejtezőkre, addig felesége, Buzsik Borka és kislánya kiruccant az. A fotó művészi, a kislányt továbbra sem mutatták meg a nyilvánosságnak, azonban a táj gyönyörű, akárcsak az újdonsült anyuka.
A 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetet IDE KATTINVA tekinthetik meg.