Kiderítettük, ennyibe kerül Szoboszlai Dominik kislányának babakocsija

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immáron nem csak férj és feleség, hanem szülők is, hiszen a nyáron megszületett kislányuk. Bár a nevét és az arcát még nem láthatta a nagy közönség, azt már tudjuk, hogy nem akármilyen kényelemben élvezi a csöppség a sétákat édesanyjával, mutatjuk azt is, mennyibe kerül a csili-vili járgány.

Szoboszlai Dominik felesége és kislánya a hegyekben sétáltak legutóbb

Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik kislánya nem akármilyen babakocsiban utazik

A Buzsik Borka Instagram oldalán közzétett fotón egyértelműen látszik a babakocsi, ezért fel is kerestük az egyik székesfehérvári bababoltot, amelyben el is árulták, milyen összegen lehet ugyanolyan babakocsink, mint a liverpooli világsztár lányának. Ha így döntenénk, akkor a Cybex Priamot kell keressük, annak is a motor nélküli verzióját.

Bár nem olcsó a babakocsi, így sem kell sztárfutballistának lennünk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak. A váza 288.490 forintba, míg a mózeskosár hozzá 154.990 forintba kerül.

Amennyiben mi nem akarunk spórolni, ellenben könnyítenénk a helyzetünkön a dombos vidékeken, akkor a motorral szerelt verziót is megvásárolhatjuk. A mózeskosár ára ebben az esetben nem változik, a váz azonban 442.990 forintba kerül.