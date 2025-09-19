szeptember 19., péntek

1 órája

Videón a hidegrázó Szerencse Koncert: Nótár Marytól mindenkinek leesett az álla – videóval, galériával

Címkék#Nótár Mary#Fásy Ádám#Digitál Zenekar#Robi Lakatos#Szerencse Koncertek

Fantasztikus hangulat volt csütörtök este Sárbogárdon. A Hatoslottó megújulása miatt indított Szerencse Koncertek sorozat látogatott a Fejér vármegyei településre, ahol Nótár Mary, Fásy Ádám, Peter Sramek, a Digitál Zenekar és Robi Lakatos fokozta a hangulatot.

Nótár Mary felrobbantotta a színpadot Sárbogárdon

Fotó: Szabó Zsolt

Csütörtök este bulizni? Nem szokványos, de láthattuk, hogy megoldható! A Hatoslottó megújulása miatt a Szerencsejáték Zrt. elindította az ingyenes Szerencse Koncertek sorozatot, melynek keretein belül az ország több mint 80 településén tartanak zenés rendezvényeket. Ennek volt az egyik állomása szeptember 18-án, csütörtökön Sárbogárd, ahol Fásy Ádám és csapata, Peter Sramek, a Digitál Zenekar és Robi Lakatos, valamint Nótár Mary robbantotta fel a színpadot az Ifjúsági parkban a kilátogató nagy tömeg örömére.

szerencse koncert
A Szerencse Koncert ezúttal Sárbogárdra látogatott
Fotó: Szabó Zsolt

A Szerencse Koncertek ingyenes rendezvénye óriási bulit hozott

Az estét Peter Sramek indította, akinek előadásában a saját slágerei mellett felcsendültek Zámbó Jimmy legnagyobb örökzöldjei is. A produkció egy igazán megható pillanattal zárult, hiszen a 32. születésnapját szeptember 16-án, kedden ünneplő tehetséges előadót köszöntötték egy tortával Fásy Ádámék. Ezután Robi Lakatos vette át a színpadot és elvarázsolta a közönséget a Digitál Zenekarral együtt, igazi klasszikus művekkel.

Fásy Zsüliett egy tortával érkezett meg a sárbogárdi Szerencse Koncert színpadára, Peter Srameknek hozta
Fotó: Szabó Zsolt

Fásy Ádám az első produkciók alatt sem volt tétlen, azonban nem a megszokott, énekesi szerepkörében láthattuk, hanem a dobok mögé ült be és ott adta a ritmust Peter Srameknek, majd Robi Lakatosnak. Persze az éneklés sem maradhatott el, olyan örökzöldeket adott elő, mint a Mesterhármas, vagy éppen a Szegény vagyok, de az Ezeknél a cigányoknál buli van is felcsendült.

Robi Lakatos világszínvonalú hegedűjátékkal szórakoztatta a közönséget
Fotó: Szabó Zsolt

Az est csúcspontja Nótár Mary fellépése volt, akit már a színpadra lépésekor óriási üdvrivalgás fogadott. Az igazán kedves és közvetlen lány fantasztikus energiával óriási éneklést mutatott be, közben pedig olyan hangulatot teremtett, amit bármelyik magyar előadó megirigyelhet. Ő is előadta legnagyobb slágereit, az új dala, a Babám azonban még nem csendült fel.

Az este folyamán Nótár Maryvel és Peter Sramekkel is beszélgettünk, amelyet hamarosan a FEOL felületein láthatnak, míg Fásy Ádámmal készült interjúnkat IDE KATTINTVA már most is megtekinthetik.

 

