Így él ma a 60-as, 70-es évek kedvence, Solymos Tóni

Solymos Antal, akit a legtöbben Tóninak szólítanak és neveznek, 1943-ban született Budapesten. Már hatévesen megkezdte az ismerkedést a hangszerekkel, gitározni és hegedülni kezdett, sőt, még a nagybőgővel is megbarátkozott. Szülei zeneiskolába járatták, ott pallérozta tehetségét. Aztán eljött az első nagy közös zenélés, a Benkó Dixiland Band időszaka, amely 1961-től 1963-ig tartott és egy „Ki Mit Tud” győzelmet fűzött a nevéhez. Solymos Tóni az Express együttes frontembereként slágerek sorával írta be nevét örökre a magyar könnyűzene képzeletbeli nagykönyvébe. A kor divatjának megfelelően az együttesnek a slágerzene felé kellett fordulnia, ezért lassan elmaradt a dixi, 1965-től számtalan hazai és külföldi turné, koncert, rádió- és tévéműsor, lemezkiadás következett. Állandónak látszó, lázas munka jellemezte a csapatot, amely kihasználta a korszak adta lehetőségeket és idővel minden szocialista országban szerepeltek. Az összes Táncdalfesztiválon ott voltak, minden megmaradt idejüket a Filmgyárban, a Rádió 8-as stúdiójában, vagy a Hanglemezgyárban töltötték.

Egy igazi zenész soha nem tudja abbahagyni… Solymos Tónit a közönség szeretete élteti

Forrás: Solymos Tóni honlapjáról

Hull az elsárgult levél

Az Express együttes legjobb idejében szinte minden esztendőben született egy új sláger. Ezért aztán nem csoda, hogy miközben a vasfüggöny mögé zárt fiatalok legtöbbje az Illést, az Omegát vagy a Metrót ismerte és imádta, az Express szorosan ott járt a nyomukban és az ország egyik legismertebb és legkedveltebb formációjává emelkedett. Visszafogottan elegáns megjelenésük, látványos és szerethető színpadi előadásmódjuk, fülbemászó és hetekig dúdolható, énekelhető slágereik miatt egyre népszerűbbek lettek. Jöttek a számok egymás után: Hull az elsárgult levél, Jöjj hozzám drágám, Ahogy a két szemeddel nézel, Harmonikás, Tapsolj ma nevetve, Óh egy kis csók, Sosem elég, Véletlen, Peches nő a Sári, Alkonyat, Kislány vigyázz… A közönség megkedvelte és az idősebbek máig nem felejtették el a frontember Solymos Tóni közvetlen stílusát.

A régi idők talán legismertebb fényképe

Forrás: Solymos Tóni honlapjáról

De nem csupán a deszkákon lett eredményes. Vegyésztechnikusi végzettséget szerzett, újságot és könyveket írt, sokoldalú tevékenysége során barátságot kötött a ma már csak retrónak hívott korszak számos meghatározó alakjával. Nagyjából kétezer fellépésen dolgozott együtt Hofi Gézával, de muzsikált Kovács Katival, Koós Jánossal, írt szöveget Korda Györgynek. Aligha lehetne mindenkit felsorolni. Egy novelláját Koós Jánosról írta. „Millió fellépés, mind egy-egy ünnepnap. De mi a hétköznapjait is ismertük. Részei voltunk. Természetesen én csak azokról a hétköznapokról tudok mesélni, amit együtt töltöttünk. Na, ezek sem voltak hétköznapok! Volt, hogy csak úgy átmentünk hozzá Silye Attilával, a bassgitárosunkkal, csak beszélgettünk, és egy kis vörösbor. Volt, hogy lejöttek a kis házunkba a Bakonyba, foci, éneklés, bogrács, egy kis vörösbor. Aztán teniszeztünk, síeltünk, és megint egy kis vörösbor. A zenész jéghoki válogatottban kapus volt. Egyetlen nagy trükkje volt: jött az ellenfél csatár, ő az ormótlan kapus szerelésben keresztbe feküdt a kapu előtt. Ember nem ütött gólt. Ja, utána vörösbor. A Színészválogatott. Ő ott is kapus volt, én balhátvéd, 15-20 alkalommal játszottunk a tök teltházas Népstadion előtt. Egyszer egy újságíró focista vitte kapura a labdát, a Jani futott elé, felszedte. Én meg, ahogy rohantam hátra úgy láttam, mintha bántotta volna a Janit. Azzal a lendülettel szegény Thékes Pista barátunknak irtózatosat rúgtam a fenekébe, hogy meri bántani a Janit? Jól sikerült, beesett a kapunkba. Meg is kaptam érte a büntetést: Buzánszky Jenő (ő volt a játékvezető!) 10 fekvőtámaszra ítélt a saját tizenhatosunkon, 70.000 ember számolta! 8-9-10!”