szeptember 16., kedd

Edit névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
In memoriam

1 órája

Elhunyt Robert Redford

Címkék#Sundance Filmfesztivál#Robert Redford#gyász

89 éves korában elhunyt Robert Redford, a hollywoodi aranykor legendás színésze és rendezője. Robert Redford nemcsak filmsztárként, hanem a Sundance Filmfesztivál megalapítójaként is történelmet írt, amellyel örökre megváltoztatta az amerikai független film világát.

Feol.hu

A család közlése szerint Robert Redford kedden reggel, utah-i otthonában hunyt el, 89 évesen -írja az origo.hu.

Robert Redford
Robert Redford 89 éves korában hunyt el
Forrás: FADEL SENNA / AFP

Robert Redford pályafutása során maradandót alkotott

A világ számára Robert Redford neve összefonódik olyan klasszikus alkotásokkal, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök vagy Az elnök emberei. Robert Redford ugyanakkor nemcsak a vászon előtt, hanem a kamera mögött is kiemelkedőt alkotott: első rendezése, az Átlagemberek (1980) elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat.

A ’60-as és ’70-es években Robert Redford a „szélfútta hajú” vezető színész archetípusává vált, könnyed karizmája miatt milliók rajongtak érte világszerte. Robert Redford pályafutása során tudatosan segítette az új tehetségeket is: a Sundance Intézet és Filmfesztivál révén évtizedeken át adott lehetőséget fiatal filmeseknek, saját szavaival élve azért, mert „olyan történeteket” akart felszínre hozni, „amelyek addig nem kaptak esélyt”.

Robert Redford életműve és öröksége a filmművészet egyik legfényesebb fejezeteként marad fenn.

Díjairól és pályafutásáról bővebben az Origo cikkében olvashatnak!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu