Elhunyt Robert Redford

A család közlése szerint Robert Redford kedden reggel, utah-i otthonában hunyt el, 89 évesen -írja az origo.hu.

Robert Redford 89 éves korában hunyt el

Forrás: FADEL SENNA / AFP

Robert Redford pályafutása során maradandót alkotott

A világ számára Robert Redford neve összefonódik olyan klasszikus alkotásokkal, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök vagy Az elnök emberei. Robert Redford ugyanakkor nemcsak a vászon előtt, hanem a kamera mögött is kiemelkedőt alkotott: első rendezése, az Átlagemberek (1980) elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat.

A ’60-as és ’70-es években Robert Redford a „szélfútta hajú” vezető színész archetípusává vált, könnyed karizmája miatt milliók rajongtak érte világszerte. Robert Redford pályafutása során tudatosan segítette az új tehetségeket is: a Sundance Intézet és Filmfesztivál révén évtizedeken át adott lehetőséget fiatal filmeseknek, saját szavaival élve azért, mert „olyan történeteket” akart felszínre hozni, „amelyek addig nem kaptak esélyt”.

Robert Redford életműve és öröksége a filmművészet egyik legfényesebb fejezeteként marad fenn.

