Először élőben – hatalmas koncerttel készül a rajongóknak a Pamkutya!

A csatorna igazi áttörését a népszerű slágerek paródiái hozták. A Pamkutya olyan számokat dolgozott fel humoros formában, mint Majka Belehalok című dala, a Wellhello Rakpartja vagy Luis Fonsi világhíres Despacitoja. A koncepció elképesztő siker lett: 2013-ban már a 5. legnépszerűbb magyar YouTube-csatornaként tartották számon őket, Avicii Wake Me Up című számának paródiája pedig az év legnézettebb magyar videója lett. 2016-ban hasonló sikert arattak Adele Hello című dalának feldolgozásával, amely ismét az éves toplista élére került.

A Pamkutya 2026 március 13-án lép majd fel az MVM Dome-ban

Forrás: YouTube

Pamkutya koncert MVM Dome – az igazi mérföldkő

A Pamkutya később felhagyott a paródiák készítésével, és saját dalaikkal léptek elő. Olyan számokat adtak ki, mint az Aranybulla, a Testvérem vagy a Rapper leszek én. Az Aranybulla dalnál a fehérvári kötődésű SMiTHMUSiX is közreműködött.