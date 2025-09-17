2 órája
Először élőben – hatalmas koncerttel készül a rajongóknak a Pamkutya!
A Pamkutya a magyar YouTube egyik legikonikusabb csatornája, amely 2010-ben indult útjára. A kezdetekben Osbáth Márk (Pista) készített videókat saját szórakoztatására, később csatlakozott hozzá testvére, Osbáth Norbert (Béla). A tartalmak főszereplője a család pulikutyája, Pamacs volt, akit a nézők csak Pam néven ismertek. A „beszélő” kutya hamar közönségkedvenc lett, róla kapta a csatorna is a Pamkutya nevet.
A Pamkutya 2026 március 13-án lép majd fel az MVM Dome-ban
A csatorna igazi áttörését a népszerű slágerek paródiái hozták. A Pamkutya olyan számokat dolgozott fel humoros formában, mint Majka Belehalok című dala, a Wellhello Rakpartja vagy Luis Fonsi világhíres Despacitoja. A koncepció elképesztő siker lett: 2013-ban már a 5. legnépszerűbb magyar YouTube-csatornaként tartották számon őket, Avicii Wake Me Up című számának paródiája pedig az év legnézettebb magyar videója lett. 2016-ban hasonló sikert arattak Adele Hello című dalának feldolgozásával, amely ismét az éves toplista élére került.
Pamkutya koncert MVM Dome – az igazi mérföldkő
A Pamkutya később felhagyott a paródiák készítésével, és saját dalaikkal léptek elő. Olyan számokat adtak ki, mint az Aranybulla, a Testvérem vagy a Rapper leszek én. Az Aranybulla dalnál a fehérvári kötődésű SMiTHMUSiX is közreműködött.
Most azonban új fejezet nyílik a történetükben: a Pamkutya 2026. március 13-án először lép színpadra az MVM Dome-ban. Ez lesz az első koncertjük, amely igazi mérföldkő a pályafutásukban. A testvérpár hangsúlyozta, hogy nem térnek vissza a paródia-videókhoz a csatornán, így aki szeretné átélni a teljes Pamkutya-élményt, annak kihagyhatatlan lesz ez az este.
A srácok így nyilatkoztak a bejelentéskor:
Ha fél évvel ezelőtt megkérdeztétek volna, azt mondjuk, sosem fog ez megtörténni, de annyi mémet, videót és üzenetet kaptunk tőletek, hogy rájöttünk, ezt nem szabad kihagyni az életünkből! Sosem léptünk még fel élőben, de most itt lesz az alkalom megünnepelni a YouTube-on eltöltött 15 évünket! A koncerten előadjuk a legtöbb paródiánkat és a saját számainkat, így egész estés programra számítsatok, az előzenekar pedig nem más, mint jó barátunk, JustVidman lesz!
