Megállíthatatlan a Pamkutya: 4 telt ház nem volt elég, jön még 3 buli!

Ez a népszerűség minden képzeletet felülmúl! A Pamkutya, vagyis a formációt alkotó testvérpáros negyedszerre is telt házat produkált, most pedig hivatalosan is bejelentették: áprilisban három újabb koncerttel zárják le életük legnagyobb zenei kalandját. Ezzel összesen hét estét töltenek meg az MVM Dome-ban.

Feol.hu

Az Osbáth testvérek – Márk és Norbert –, avagy a Pamkutya a magyar YouTube történetének egyik legnagyobb sikerét könyvelheti el. Az eredetileg egyetlennek szánt 2026. március 13-i koncert percek alatt telt házas lett, majd sorra jöttek a pótló fellépések. A jegyüzérek azonnal lecsaptak a belépőkre, milliós árakon kínálva azokat az interneten, miközben a hivatalos jegyek minden alkalommal pillanatok alatt elfogytak.

A Pamkutya hét telt házas koncertre készül
Forrás: YouTube

Mostanra a március 13–14–15–17-i időpontok mellé három újabb dátum került a naptárba: április 10., 11. és 13. Ezek lesznek a Pamkutya történelmi menetelésének utolsó koncertjei az MVM Dome-ban.

„Ez az utolsó lehetőség” − az utolsó Pamkutya-koncertek

A testvérpár közösségi oldalán így fogalmazott:

A szürreális már nem kifejezés arra, ami az elmúlt héten történt körülöttünk. Soha nem gondoltuk volna, hogy ekkora esemény lesz a Pamkutya koncertekből. Tudjuk, mennyire csalódás volt sokatoknak lemaradni, ezért mindent megtettünk, hogy legyen még esély. Csodával határos módon sikerült megszereznünk egy áprilisi hétvégét a Dome-ban, és biztosan állítjuk: ezek már tényleg az utolsó koncertek lesznek!

A jegyértékesítés szeptember 26-án, pénteken 14 órakor indul, és mindhárom napra egyszerre nyílik meg.

Több mint 60 ezer rajongó

Az eddig bejelentett koncertekre már több mint 60 ezer néző biztosította helyét. Ha az áprilisi dátumok is betelnek, a Pamkutya összességében több mint 100 ezer rajongót szórakoztat majd élőben – ami a hazai zenei életben egészen elképesztő szám.

A srácok ígérik: paródiák, saját dalok és hatalmas show várja a közönséget. Egy korszak zárul le 2026 tavaszán, a rajongók pedig minden eddiginél nagyobb bulira készülhetnek.

Székesfehérvári kötődés

A Pamkutya nem mellesleg Székesfehérvárhoz is több ízben kötődik. 2019-ben például egy nem mindennapi dalt írtak az Aranybul(l)áról, amelyet igen nagy valószínűséggel az is meghallgathat, aki a hét koncert valamelyikén részt vesz. Emellett egy évvel később, 2020-ban ismét fehérvári zenésszel dolgoztak a testvérek.

 

