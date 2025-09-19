Pamkutya koncert milliós jegyekkel

A Pamkutya testvérpáros – Osbáth Márk és Osbáth Norbert – 2010-ben robbant be a köztudatba paródiavideóikkal, majd saját dalaikkal is bizonyították, hogy zenészként is megállják a helyüket. Olyan slágereket jegyeznek, mint a „Testvérem”, a „Rapper leszek én” vagy az „Aranybulla”, amelyek rendszeresen felkerülnek a streamingplatformok toplistáira. A hatalmas rajongótábor most élőben is hallhatja kedvenceit: a 2026. március 13-i MVM Dome-koncert jegyei kevesebb mint egy óra alatt elfogytak, ezért a Pamkutya második fellépést is bejelentett – számol be a Bors.

A Pamkutya 2026 március 13-án lép majd fel az MVM Dome-ban

Forrás: YouTube

Pamkutya koncertjegyek: jegyüzérek és milliós jegyárak

A siker árnyoldala, hogy a jegyüzérek azonnal megjelentek: a belépők közül több már 100–200 ezer, sőt, akár egymillió forint feletti áron tűnt fel az online piactereken. A rajongók közösségi oldalakon tiltakoznak a horrorárak ellen, hiszen így sokan kiszorulhatnak a Pamkutya koncert élményéből. A második koncert jegyei 2025. szeptember 19-én, pénteken 14 órától váltak elérhetővé, a hivatalos jegyértékesítő oldalon.