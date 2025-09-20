szeptember 20., szombat

Szerencse Koncert

2 órája

Opitz Barbi felszántotta a színpadot, az Apostol elvarázsolta az embereket – videóval, galériával

Szerencse Koncertet rendeztek Velencén is. Opitz Barbi felszántotta a színpadot, Nótár Mary is kitett magáért, az Apostol pedig elkalauzolt minket a retro világba.

Feol.hu
Opitz Barbi szabályosan felszántotta a velencei színpadot

Fotó: Szabó Zsolt

Szép lassan elkezdtek gyűlni az emberek a velencei Északi Strandon már a 17 órás kapunyitást követően, ahol a Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozatának következő ingyenes rendezvényén. Ezúttal Nótár Mary nyitotta a programot, majd a nézők láthatták Opitz Barbi fantasztikus produkcióját, a Digitál Zenekart, természetesen Fásy Ádámot és zárásként a mindenkit táncba vivő Apostolt.

opitz barbi
Opitz Barbi fellépése után az Apostol együttes is jó hangulatot teremett Velencén
Fotó: Szabó Zsolt

Opitz Barbi elkápráztatta a közönséget

A velencei közönségnek elállhatott a szava, hiszen két olyan fantasztikus énekesnőt hallhatott, mint Nótár Mary és Opitz Barbi. Ez meg is mutatkozott, hiszen a táncparkett hamar megtelt, a nagyobbnál nagyobb slágereket pedig hangosan énekelte a közönség. Nem volt ez másképp amikor Fásy Ádám érkezett a színpadra, a Digitál Zenekar pedig ezúttal is nagyszerűen biztosította a zenei hátteret.

Az est zárásaként az Apostol együttes emelte a színvonalat, felcsendült többek között a „Nincs szerencsém a szerelemben" című sláger, de közösen énekelte a közönséggel a zenekar az „Eladó-kiadó most a szívem" és az „Okosabban kéne élni, annyit mondhatok" című örökzöldeket is.

Aki kilátogatott a velencei Északi Strandra életre szóló élményt kapott, amelyről galériánk is árulkodik.

Szerencsekoncert Velencén

Fotók: Szabó Zsolt

Az eseményt a helyszínen tekintette meg Tessely Zoltán Fideszes országgyűlési képviselő is, aki közösségi oldalán mondott köszönetet a Szerencsejáték Zrt.-nek, hogy a választókörzetébe is ellátogatott a rendezvénysorozat.

Forrás: Tessely Zoltán Facebook oldala

 

