Rossz hír az Opitz Barbi-rajongóknak

Múlt héten koncertezett legutóbb Opitz Barbi, méghozzá Velencén az Északi Strandon a Szerencse Koncert egyik fellépőjeként. Nem mindennapi alkalom volt ez a fellépés, hiszen a Fejér megyeieknek szinte egy karnyújtásnyira volt a 2016-os X-Faktor nyertese, de a fővárosiaknak sem kellett messzire menniük kedvenc énekesnőjükért. Most azonban fordult a kocka, a rajongók legnagyobb bánatára.

Újabb hírt közölt rajongóival Opitz Barbi

Forrás: Feol archív

Belengette következő fellépését Opitz Barbi

Opitz Barbi kedden közölte közösségi oldalán, hogy következő fellépése nem máshol, mint Makón lesz. A határmenti település jó sok órányi autózásra van a Fejér megyei rajongóknak, de nagyjából mindenkinek, kivéve talán a szegedieket, akik most jól járnak. Messze kell hát menni, ha Opitz Barbi-koncertet akarunk látni, de egy igazi rajongónak ez nem lehet akadály.