Celeb

1 órája

Rossz hír az Opitz Barbi-rajongóknak

Legutóbb Velencén láthatta Opitz Barbita közönség, az énekesnő hatalmas bulit csapott a Szerencse Koncerten. Nem sok ideje maradt azonban pihenni, úgy tűnik, Opitz Barbit messzire sodorja az élet, aminek a Fejér megyei rajongók nem biztos, hogy örülni fognak.

Feol.hu
Rossz hír az Opitz Barbi-rajongóknak

Forrás: Bors

Múlt héten koncertezett legutóbb Opitz Barbi, méghozzá Velencén az Északi Strandon a Szerencse Koncert egyik fellépőjeként. Nem mindennapi alkalom volt ez a fellépés, hiszen a Fejér megyeieknek szinte egy karnyújtásnyira volt a 2016-os X-Faktor nyertese, de a fővárosiaknak sem kellett messzire menniük kedvenc énekesnőjükért. Most azonban fordult a kocka, a rajongók legnagyobb bánatára.

Opitz Barbi elárulta, hol lép fel legközelebb
Újabb hírt közölt rajongóival Opitz Barbi
Forrás: Feol archív

Belengette következő fellépését Opitz Barbi

Opitz Barbi kedden közölte közösségi oldalán, hogy következő fellépése nem máshol, mint Makón lesz. A határmenti település jó sok órányi autózásra van a Fejér megyei rajongóknak, de nagyjából mindenkinek, kivéve talán a szegedieket, akik most jól járnak. Messze kell hát menni, ha Opitz Barbi-koncertet akarunk látni, de egy igazi rajongónak ez nem lehet akadály.

 

 

