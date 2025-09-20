szeptember 20., szombat

Jó hangulat

1 órája

Kiderült mire költené a Hatoslottó főnyereményét Nótár Mary – videóval

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Nótár Mary#főnyeremény

Sárbogárdra látogatott a Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozata. Az est egyik sztárvendége Nótár Mary volt, aki lapunknak nyilatkozott a jövőbeli terveiről, a Sztárban Sztárról és arról, mire költené a Hatoslottó főnyereményét.

Feol.hu

Nótár Mary igazán fergeteges hangulatot teremtett csütörtök este Sárbogárdon, a nézőtér szabályosan felrobbant. A fellépés előtt beszélgettünk vele, amely során megtudtuk mire költené a Hatoslottó főnyereményét, milyen céljai vannak a Sztárban Sztárban, melyik TV műsorokban láthatjuk a közeljövőben, de arról is beszélt, mit jelent neki a „Zene összeköt" szlogen.

Nótár Mary
Nótár Mary elhozta a jó hangulatot Sárbogárdra
Fotó: Szabó Zsolt

Nótár Mary jó ügyre költené a Hatoslottó főnyereményét

A Szerencsejáték Zrt. által szervezett Szerencse Koncertek keretein belül ingyenes zenei programokon vehetünk részt az ország több mint nyolcvan településén. Ennek a sorozatnak a szlogenje „a zene összeköt", amely Nótár Mary elmondása szerint az ő életében különös szerepet játszik, mint cigány előadó. 

A Nótár Maryvel készült teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

 

