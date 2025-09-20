Kiderült mire költené a Hatoslottó főnyereményét Nótár Mary – videóval

Nótár Mary igazán fergeteges hangulatot teremtett csütörtök este Sárbogárdon, a nézőtér szabályosan felrobbant. A fellépés előtt beszélgettünk vele, amely során megtudtuk mire költené a Hatoslottó főnyereményét, milyen céljai vannak a Sztárban Sztárban, melyik TV műsorokban láthatjuk a közeljövőben, de arról is beszélt, mit jelent neki a „Zene összeköt" szlogen.

Nótár Mary elhozta a jó hangulatot Sárbogárdra

Fotó: Szabó Zsolt

Nótár Mary jó ügyre költené a Hatoslottó főnyereményét

A Szerencsejáték Zrt. által szervezett Szerencse Koncertek keretein belül ingyenes zenei programokon vehetünk részt az ország több mint nyolcvan településén. Ennek a sorozatnak a szlogenje „a zene összeköt", amely Nótár Mary elmondása szerint az ő életében különös szerepet játszik, mint cigány előadó.

A Nótár Maryvel készült teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.