3 órája
Már a millió felé repeszt Nótár Mary és a fehérvári sztár slágere – videóval
Óriási slágert dobott össze a székesfehérvári fenegyerek és a mulatós királynő. Nótár Mary és Pixa közös dala már közelít az egymillió megtekintés felé a legnagyobb videómegosztó portálon.
Nótár Mary és Aurelio a Nagy Duettben énekelt először közösen
Forrás: Nótár Mary Facebook-oldala
Még a nyár elején, június 20-án dobta le a bombát a mulatós királynő, Nótár Mary, hiszen közös számot adott ki a Nagy Duettben lévő partnerével, Aurelioval, valamint a székesfehérvári fenegyerek, Pixa közreműködésével. A zene óriásit robbant, azóta is tör a csillagos ég felé.
Nótár Mary ezúttal is tudta mihez kell nyúlni
Azt már megszokhattuk Nótár Marytől, hogy amihez hozzányúl az rossz nem lehet. Nem volt ez ebben az esetben sem másképp, a Bella Ciao feldolgozásuk Pixával és Aurelióval már közel egymillió megtekintésnél jár a YouTube videómegosztó portálon, eddig 789 ezren hallgatták meg a nagy slágert.
Amennyiben még nem hallottad most pótolhatod, ráadásul Nótár Mary fellépések várhatóak a közeljövőben Fejér vármegye területén, így érdemes figyelemmel követni a FEOL oldalát!