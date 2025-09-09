szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megdöbbentő

3 órája

Már a millió felé repeszt Nótár Mary és a fehérvári sztár slágere – videóval

Címkék#Nótár Mary#Aurelio#Pixa

Óriási slágert dobott össze a székesfehérvári fenegyerek és a mulatós királynő. Nótár Mary és Pixa közös dala már közelít az egymillió megtekintés felé a legnagyobb videómegosztó portálon.

Feol.hu
Már a millió felé repeszt Nótár Mary és a fehérvári sztár slágere – videóval

Nótár Mary és Aurelio a Nagy Duettben énekelt először közösen

Forrás: Nótár Mary Facebook-oldala

Még a nyár elején, június 20-án dobta le a bombát a mulatós királynő, Nótár Mary, hiszen közös számot adott ki a Nagy Duettben lévő partnerével, Aurelioval, valamint a székesfehérvári fenegyerek, Pixa közreműködésével. A zene óriásit robbant, azóta is tör a csillagos ég felé.

Nótár Mary
Nótár Mary, Pixa és Aurelio slágere szárnyal
Forrás: Nótár Mary/YouTube

Nótár Mary ezúttal is tudta mihez kell nyúlni

Azt már megszokhattuk Nótár Marytől, hogy amihez hozzányúl az rossz nem lehet. Nem volt ez ebben az esetben sem másképp, a Bella Ciao feldolgozásuk Pixával és Aurelióval már közel egymillió megtekintésnél jár a YouTube videómegosztó portálon, eddig 789 ezren hallgatták meg a nagy slágert.

Amennyiben még nem hallottad most pótolhatod, ráadásul Nótár Mary fellépések várhatóak a közeljövőben Fejér vármegye területén, így érdemes figyelemmel követni a FEOL oldalát!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu