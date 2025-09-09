Már a millió felé repeszt Nótár Mary és a fehérvári sztár slágere – videóval

Még a nyár elején, június 20-án dobta le a bombát a mulatós királynő, Nótár Mary, hiszen közös számot adott ki a Nagy Duettben lévő partnerével, Aurelioval, valamint a székesfehérvári fenegyerek, Pixa közreműködésével. A zene óriásit robbant, azóta is tör a csillagos ég felé.

Nótár Mary, Pixa és Aurelio slágere szárnyal

Forrás: Nótár Mary/YouTube

Nótár Mary ezúttal is tudta mihez kell nyúlni

Azt már megszokhattuk Nótár Marytől, hogy amihez hozzányúl az rossz nem lehet. Nem volt ez ebben az esetben sem másképp, a Bella Ciao feldolgozásuk Pixával és Aurelióval már közel egymillió megtekintésnél jár a YouTube videómegosztó portálon, eddig 789 ezren hallgatták meg a nagy slágert.

Amennyiben még nem hallottad most pótolhatod, ráadásul Nótár Mary fellépések várhatóak a közeljövőben Fejér vármegye területén, így érdemes figyelemmel követni a FEOL oldalát!