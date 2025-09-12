1 órája
Hihetetlen hang: Íme, a kulcsi lány, aki lenyűgözte a Megasztár zsűrijét
Szombaton elstartolt, a hétvégén pedig folytatódik a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora, a Megasztár. A versenyben idén a kulcsi származású Rozner Éva is bizonyíthatja énekesi tehetségét. Éva már az előválogatón is lenyűgözte a zsűrit, és sikeresen továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe.
A fiatal énekesnő nemrég fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikumának turisztikai szakán és feltehetőleg nagy álma, hogy elinduljon az énekesi karrierje. Ezért is jelentkezett a TV2 Megasztárba, ahol már az első adásban tarolt. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (DSZC) is rendkívül büszke a tehetséges diákra, amit a Facebook-oldalán is kifejeztek.
A Centrum bejegyzése szerint:
Centrum Hangja a Megasztárban! Évi idén tavasszal végzett a Dunaújvárosi SzC Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. Csodálatosan énekel, ezt már többször is bizonyította!
Ki, tudja, Rozner Éva lehet a következő Fejér vármegyei győztes a bicskei Gudics Máté után?
Folytatódik a Megasztár
Szombaton újabb tehetségek igyekeznek meggyőzni Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis, Marics Peti alkotta zsűrit. 19:30-tól jön az újabb válogató!
Kulcsi tehetség sikere a Megasztár középdöntőjében
