Hihetetlen hang: Íme, a kulcsi lány, aki lenyűgözte a Megasztár zsűrijét

​A fiatal énekesnő nemrég fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikumának turisztikai szakán és feltehetőleg nagy álma, hogy elinduljon az énekesi karrierje. Ezért is jelentkezett a TV2 Megasztárba, ahol már az első adásban tarolt. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (DSZC) is rendkívül büszke a tehetséges diákra, amit a Facebook-oldalán is kifejeztek.

A kulcsi énekes már meggyőzte a Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika, Marics Peti alkotta Megasztár zsűrit.

Fotó: TV2

​A Centrum bejegyzése szerint:

Centrum Hangja a Megasztárban! Évi idén tavasszal végzett a Dunaújvárosi SzC Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. Csodálatosan énekel, ezt már többször is bizonyította!

Ki, tudja, Rozner Éva lehet a következő Fejér vármegyei győztes a bicskei Gudics Máté után?

Folytatódik a Megasztár

Szombaton újabb tehetségek igyekeznek meggyőzni Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis, Marics Peti alkotta zsűrit. 19:30-tól jön az újabb válogató!