Hihetetlen hang: Íme, a kulcsi lány, aki lenyűgözte a Megasztár zsűrijét

Címkék#Curtis#Herceg Erika#Marics Peti#Megasztár#Tóth Gabi#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum#TV2

​Szombaton elstartolt, a hétvégén pedig folytatódik a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora, a Megasztár. A versenyben idén a kulcsi származású Rozner Éva is bizonyíthatja énekesi tehetségét. Éva már az előválogatón is lenyűgözte a zsűrit, és sikeresen továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe.

Feol.hu

​A fiatal énekesnő nemrég fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikumának turisztikai szakán és feltehetőleg nagy álma, hogy elinduljon az énekesi karrierje. Ezért is jelentkezett a TV2 Megasztárba, ahol már az első adásban tarolt. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (DSZC) is rendkívül büszke a tehetséges diákra, amit a Facebook-oldalán is kifejeztek.

Ő lehet az újabb Fejér vármegyei győztes a Megasztárban, Gudics Máté sikere után? Sokan már most tudni vélik, hogy hihetetlen karrier áll a kulcsi hölgy előtt.
A kulcsi énekes már meggyőzte a Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika, Marics Peti alkotta Megasztár zsűrit. 
Fotó: TV2

​A Centrum bejegyzése szerint: 

Centrum Hangja a Megasztárban! Évi idén tavasszal végzett a Dunaújvárosi SzC Szabolcs Vezér Technikum turisztikai szakos diákjaként. Csodálatosan énekel, ezt már többször is bizonyította!

Ki, tudja, Rozner Éva lehet a következő Fejér vármegyei győztes a bicskei Gudics Máté után?

Folytatódik a Megasztár

Szombaton újabb tehetségek igyekeznek meggyőzni Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis, Marics Peti alkotta zsűrit. 19:30-tól jön az újabb válogató!

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
