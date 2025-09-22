szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Sztárban Sztár All Stars

4 órája

Ismét odaszúrtak Korda Györgynek, ráadásul nem akárki tette (videó)

Címkék#Nótár Mary#Korda György#Sztárban Sztár All Stars#Vavra Bence#Horváth Tamás#TV2

​Az immáron harmadik élő show-val robogott tovább a TV2 népszerű showműsora. A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása ismét hozott egy olyan pillanatot, amire sokan felkaphatták a fejüket. Korda György ismét színpadra állt, ám felesége, Balázs Klárika nélkül. Király Viktor bújt a legenda bőrébe, és a „Buona Sera Signorina” című dalt adta elő.

Feol.hu
Korda György is ott volt a Sztárban Sztár All Starsban, csak egészen másként. Klárika ezúttal nem volt vele.

Fotó: Nagy Norbert/Archív

​A produkció kinézete nem aratott osztatlan sikert, de a csattanó mégis a zsűri értékelésénél jött. A mindig szókimondó Hajós András hozta a formáját, és a szokásosnál is erősebb kommentárral sokkolta a TV2 Sztárban Sztár All Stars közönségét. Elsőként csak annyit mondott: „Volt, hogy pontosabb voltál, mint az eredeti” – ezzel egyszerre adta tudtára mindenkinek, hogy nem volt elégedett a látottakkal, de a legendát, Korda Györgyöt sem kímélte.  Zsűritársai, Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna is érdeklődve figyelték a kijelentést.

A Sztárban Sztár All Stars ismét hozott egy olyan pillanatot, amire sokan felkaphatták a fejüket. Hajós András Király Viktort és Korda Györgyöt sem kímélte.
Király Viktor bújt Korda György bőrébe a Sztárban Sztár All Stars adásában.
Fotó: TV2

A legmerészebb kijelentése azonban még hátra volt, ami láthatóan mindenkit meglepett. Azt mondta Király Viktornak: 

Többet vártam. De Gyuri bácsitól is!

A show tovább robog, és Fejér vármegyei énekesnek, Horváth Tamásnak is szurkolhatunk Nótár Mary, Vavra Bence és Freddie mellett a megtisztelő címért.


 

