Ismét odaszúrtak Korda Györgynek, ráadásul nem akárki tette (videó)
Az immáron harmadik élő show-val robogott tovább a TV2 népszerű showműsora. A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása ismét hozott egy olyan pillanatot, amire sokan felkaphatták a fejüket. Korda György ismét színpadra állt, ám felesége, Balázs Klárika nélkül. Király Viktor bújt a legenda bőrébe, és a „Buona Sera Signorina” című dalt adta elő.
Korda György is ott volt a Sztárban Sztár All Starsban, csak egészen másként. Klárika ezúttal nem volt vele.
Fotó: Nagy Norbert/Archív
A produkció kinézete nem aratott osztatlan sikert, de a csattanó mégis a zsűri értékelésénél jött. A mindig szókimondó Hajós András hozta a formáját, és a szokásosnál is erősebb kommentárral sokkolta a TV2 Sztárban Sztár All Stars közönségét. Elsőként csak annyit mondott: „Volt, hogy pontosabb voltál, mint az eredeti” – ezzel egyszerre adta tudtára mindenkinek, hogy nem volt elégedett a látottakkal, de a legendát, Korda Györgyöt sem kímélte. Zsűritársai, Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna is érdeklődve figyelték a kijelentést.
A legmerészebb kijelentése azonban még hátra volt, ami láthatóan mindenkit meglepett. Azt mondta Király Viktornak:
Többet vártam. De Gyuri bácsitól is!
A show tovább robog, és Fejér vármegyei énekesnek, Horváth Tamásnak is szurkolhatunk Nótár Mary, Vavra Bence és Freddie mellett a megtisztelő címért.
