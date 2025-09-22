Ismét odaszúrtak Korda Györgynek, ráadásul nem akárki tette (videó)

​A produkció kinézete nem aratott osztatlan sikert, de a csattanó mégis a zsűri értékelésénél jött. A mindig szókimondó Hajós András hozta a formáját, és a szokásosnál is erősebb kommentárral sokkolta a TV2 Sztárban Sztár All Stars közönségét. Elsőként csak annyit mondott: „Volt, hogy pontosabb voltál, mint az eredeti” – ezzel egyszerre adta tudtára mindenkinek, hogy nem volt elégedett a látottakkal, de a legendát, Korda Györgyöt sem kímélte. Zsűritársai, Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna is érdeklődve figyelték a kijelentést.

Király Viktor bújt Korda György bőrébe a Sztárban Sztár All Stars adásában.

Fotó: TV2

A legmerészebb kijelentése azonban még hátra volt, ami láthatóan mindenkit meglepett. Azt mondta Király Viktornak:

Többet vártam. De Gyuri bácsitól is!

A show tovább robog, és Fejér vármegyei énekesnek, Horváth Tamásnak is szurkolhatunk Nótár Mary, Vavra Bence és Freddie mellett a megtisztelő címért.