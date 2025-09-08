A "szuper nagypapa", aki megmentette a pénz nélküli Korda Györgyöt

​Az először meghirdetett Generációk Találkozása díj pályázat célja, hogy hangsúlyozzák a családok fontosságát és a generációk közötti szoros kötelékeket. A kategóriák között szerepel a leghagyományosabb esküvő és a legvagányabb lánykérés is, de az általános iskolások megmutathatják Az én szupernagymamám, illetve Az én szupernagypapám kreatív kategóriákba is. Fontos megjegyezni, hogy a beérkezett alkotásokat ismert személyiségekből álló zsűri bírálja majd el, amelynek tagja többek között Görbicz Anita, Vincze Ottó, illetve az örökifjúk, Balázs Klári és Korda György előadóművész is. Utóbbi neves művész, aki Székesfehérváron és a Fejér vármegyében is gyakran látott vendég, a Kossuth Rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy fellépéseiken a közönség több generációját is elérik. Elmondása szerint a család a legfontosabb erőt jelenti, amit generációról generációra kell továbbadni. Feleségével, Balázs Klárival az a céljuk, hogy példát mutassanak a fiataloknak. Hisznek abban, hogy a család nemcsak együtt tud alkotni, hanem szoros kötelékben is tud maradni.

Az örökifjú sztár, Korda György eddig soha nem hallott történetet mesélt el.

Fotó: Nagy Norbert

Korda György sztorizott, eddig nem hallott történet került elő

​A kategóriák közül „Az én szupernagypapám" pályázattal kapcsolatban mesélt egy személyes történetet mindenki Gyuri bácsija. Elmesélte, hogy kisfiú korában nagypapájának zöldség-gyümölcs üzlete volt a budapesti Fészek Művészklubbal szemben, és ők szállították a friss árut a klubba. A történet pikantériája, hogy később, amikor már énekesként járt oda kártyázni, egyszer elfogyott a pénze egy játékparti közben. Ekkor a játékmester, Garai Elemér a segítségére sietett, és anélkül adott neki pénzt, hogy ismerte volna, csupán a nagyapja iránti tiszteletből.

"Maga csak játsszon nyugodtan!" – mondta neki. Majd másnap Korda György megkérdezte: „Elemér úr, maga így szereti a dalaimat, hogy számolatlanul odaad pénzt nekem?" - majd a következő választ kapta Gyuri bácsi: „Én csak azt tudom, hogy a maga nagypapája, a Kálmán bácsi a gyümölcsös és ez nekem elég." – zárta a beszélgetés csattanóval az elismert művész.