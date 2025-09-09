Durván beleálltak a rajongók Korda Györgybe és Balázs Kláriba

A magyaron túl aligha van olyan nemzet, amelynek emberének a reptér szó hallatán nem feltétlen a repülőtér ugrik be elsőként. Korda György és Balázs Klári a Reptér című nótájukkal tornázták vissza magukat a köztudatba, már ami a fiatalabb generációkkal való megismertetésüket jelenti. Koncertjeiket tömegeket éneklik jól ismert slágereiket, mondhatni, az ország egyik legismertebb és legszeretetőbb szépkorú házaspárjáról van szó. Éppen ezért megdöbbentő, hogy egy közelmúltbéli koncertjükon készült videófelvétel jócskán kicsapta néhány rajongónál a biztosítékot.

Tett vagy nem tett valamit Korda György és Balázs Klári, amiért kiakadtak a rajongók?

Forrás: TV2

Mit tud 50 misiért Korda György?

Az ominózus videó a közösségi médiában bukkant fel, s Korda Györgyöt és Balázs Klárit mutatja egy fellépésükön, amint ülve énekelnek. Néhány rajongó azonban sejteni vélte, hogy valójában playback volt, nem pedig élő éneklés. A kedélyeket tovább borzolta, hogy a videó az alábbi felütéssel jelent meg a közösségi médiában: „ezt tudja 87 évesen Korda György a színpadon 50 millió forintért" – írja a Haon.hu, amelynek cikkében további, a sztár házaspárt érintő rajongói kommenteket is idéznek, kritikus hangvételűeket és támogató hangúakat egyaránt.