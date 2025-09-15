Fergeteges volt a hangulat Korda György és Balázs Klári koncertjén a Budapest Parkban – videó, galéria

Nem véletlen, hogy Korda György neve szinte összeforrt a bulizással, hiszen dalai – élükön az örök slágerrel, a „Reptérrel” – generációkat kötnek össze. Már az első percekben érezni lehetett, hogy különleges este következik. A közönség hangja betöltötte a Parkot, ahogy együtt énekelte a legnagyobb slágereket.

Korda György és Balázs Klári a Budapest Park színpadán

Fotó: Horváth Tamás / Forrás: Facebook / Korda György és Balázs Klári oldala

Korda György és Balázs Klári koncertjei megérdemlik a nagyszínpadot

Korda György és Balázs Klári nem először bizonyították, hogy bármelyik fesztivál vagy koncerthelyszín közönségét képesek egy pillanat alatt elvarázsolni. Az EFOTT és a FEZEN rendszeres fellépői, ahol rendre teltház és hatalmas rajongótábor várja őket. Kicsik és nagyok kívülről fújják a dalokat, és minden koncertjük egyfajta nosztalgikus időutazás, amely mégis hihetetlenül friss és lendületes.

A Budapest Parkban szeptember 11-én Korda György minden egyes dalával mosolyt csalt az arcokra. A közönség soraiban családok, fiatalok és idősebbek együtt énekelték a slágereket, ami jól mutatja, hogy Korda György és Balázs Klári művészete valóban kortalan.