Fergeteges volt a hangulat Korda György és Balázs Klári koncertjén a Budapest Parkban – videó, galéria
Szeptember 11-én valósággal lázban égett a Budapest Park, amikor a színpadra lépett a magyar könnyűzene legendás házaspárja. Korda György és Balázs Klári koncertje olyan energiákat szabadított fel, amire még napokig emlékezni fog mindenki, aki ott volt
Nem véletlen, hogy Korda György neve szinte összeforrt a bulizással, hiszen dalai – élükön az örök slágerrel, a „Reptérrel” – generációkat kötnek össze. Már az első percekben érezni lehetett, hogy különleges este következik. A közönség hangja betöltötte a Parkot, ahogy együtt énekelte a legnagyobb slágereket.
Korda György és Balázs Klári koncertjei megérdemlik a nagyszínpadot
Korda György és Balázs Klári nem először bizonyították, hogy bármelyik fesztivál vagy koncerthelyszín közönségét képesek egy pillanat alatt elvarázsolni. Az EFOTT és a FEZEN rendszeres fellépői, ahol rendre teltház és hatalmas rajongótábor várja őket. Kicsik és nagyok kívülről fújják a dalokat, és minden koncertjük egyfajta nosztalgikus időutazás, amely mégis hihetetlenül friss és lendületes.
A Budapest Parkban szeptember 11-én Korda György minden egyes dalával mosolyt csalt az arcokra. A közönség soraiban családok, fiatalok és idősebbek együtt énekelték a slágereket, ami jól mutatja, hogy Korda György és Balázs Klári művészete valóban kortalan.
Akinek esetleg kimaradt ez a fergeteges este, az se csüggedjen: szeptember 20-án Miskolcon folytatódik a sikersorozat, ahol ismét a nagyszerű házaspár dalai szólnak majd. Addig is a koncerten készült képeken újra át lehet élni, milyen fantasztikus hangulatot teremtett Korda György és Balázs Klári a Budapest Park színpadán.
