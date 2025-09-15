szeptember 15., hétfő

Fergeteges volt a hangulat Korda György és Balázs Klári koncertjén a Budapest Parkban – videó, galéria

Címkék#Korda György#Budapest Park#koncert#Balázs Klári

Szeptember 11-én valósággal lázban égett a Budapest Park, amikor a színpadra lépett a magyar könnyűzene legendás házaspárja. Korda György és Balázs Klári koncertje olyan energiákat szabadított fel, amire még napokig emlékezni fog mindenki, aki ott volt

Feol.hu

Nem véletlen, hogy Korda György neve szinte összeforrt a bulizással, hiszen dalai – élükön az örök slágerrel, a „Reptérrel” – generációkat kötnek össze. Már az első percekben érezni lehetett, hogy különleges este következik. A közönség hangja betöltötte a Parkot, ahogy együtt énekelte a legnagyobb slágereket. 

Korda György
Korda György és Balázs Klári a Budapest Park színpadán 
Fotó: Horváth Tamás / Forrás: Facebook / Korda György és Balázs Klári oldala

Korda György és Balázs Klári koncertjei megérdemlik a nagyszínpadot

Korda György és Balázs Klári nem először bizonyították, hogy bármelyik fesztivál vagy koncerthelyszín közönségét képesek egy pillanat alatt elvarázsolni. Az EFOTT és a FEZEN rendszeres fellépői, ahol rendre teltház és hatalmas rajongótábor várja őket. Kicsik és nagyok kívülről fújják a dalokat, és minden koncertjük egyfajta nosztalgikus időutazás, amely mégis hihetetlenül friss és lendületes.

A Budapest Parkban szeptember 11-én Korda György minden egyes dalával mosolyt csalt az arcokra. A közönség soraiban családok, fiatalok és idősebbek együtt énekelték a slágereket, ami jól mutatja, hogy Korda György és Balázs Klári művészete valóban kortalan.

Akinek esetleg kimaradt ez a fergeteges este, az se csüggedjen: szeptember 20-án Miskolcon folytatódik a sikersorozat, ahol ismét a nagyszerű házaspár dalai szólnak majd. Addig is a koncerten készült képeken újra át lehet élni, milyen fantasztikus hangulatot teremtett Korda György és Balázs Klári a Budapest Park színpadán.

Rajongói támadások kereszttüzében a Korda házaspár

Korda György és Balázs Klári egy fellépésük után kaptak szokatlanul éles kritikákat – ráadásul éppen saját közönségüktől. Egy rövid videó kavarta fel az állóvizet, a reakciók pedig pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát.

 

 

