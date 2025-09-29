Miló Viki is oltár elé áll: a bokszkesztyűt menyasszonyi ruhára cseréli

​Az előző szériában már láthattuk, milyen izgalmakat tartogat a műsor, ahol a párok vakon, egymást nem ismerve fogadnak örök hűséget a szakértők döntése alapján. Tavaly Nagy Renáta, a pusztaszabolcsi könyvelő képviselte a Fejér vármegyei színeket a Házasság első látásra című realityben, de az idei évadban is egy igazi nagyágyú érkezik a párkeresők közé!

Miló Viki sok kritikával illette a pusztaszabolcsi feleséget, Nagy Renit tavaly. Ezúttal ő bizonyíthat a Házasság első látásra műsorban.

Forrás: Miló Viki

​A nagy titok leleplezve: Miló Viki is a Házasság első látásra műsorában!

​A Ripost információi szerint a Házasság első látásra harmadik szériájában a szereplők között ott van a népszerű sportoló, Miló Viki is! A bokszvilágbajnok a kamerák előtt próbálja megtalálni a nagy Őt, és bevállalja a műsor elképesztő kísérletét. Viki személye garantálja, hogy a 2025 őszén visszatérő széria igazi nézőmágnes lesz!

​A TV2 Facebook-posztja alatt azonnal felrobbant a kommentszekció, a rajongók alig bírnak magukkal:

„Nézni fogom, elejétől végéig, már alig várom!"

​„Jókat derültünk eddig is, legalább lesz pár vidám esténként! Kíváncsian várom az új arcokat!"

Ezúttal is 4 elismert szakértő kíséri a friss házasokat végig az úton. Hogy kik ők? Gaál Viktor és Tóth Melinda pszichológus, melléjük két új szakértő érkezik: Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus és Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta.