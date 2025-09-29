szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így búcsúzik barátjától

1 órája

Lewis Hamilton gyászol – elhunyt a leghűségesebb barát (videó)

Címkék#kutya#Forma-1#Roscoe#Lewis Hamilton#Charles Leclerc#szív#gyász#kóma#világbajnok#Ferrari

​Súlyos veszteség érte a Forma-1 hétszeres világbajnokát, Lewis Hamiltont. A Ferrari versenyzője gyászol, szeretett kutyájától, Roscoe-tól búcsúzott, aki egy tüdőbetegség következtében halt meg.

Feol.hu

​A bulldog, amely gyakran feltűnt a versenyhelyszíneken is, tüdőgyulladás miatt került állatkórházba. Miután Roscoe szíve leállt, kómában tartották, a helyzet pedig hamar reménytelenné vált. Ferraris csapattársa, Charles Leclerc és annak kutyája, Leo is meglátogatták a kórházban Lewis Hamilton, aki végig a kutyája mellett volt. ​A Formula-1 hétszeres világbajnoka végül vasárnap este hozta meg élete legnehezebb döntését, és el kellett búcsúznia a küzdő állattól. Hétfőn egy érzelmes posztban számolt be a történtekről, gyászol az F1 és nem mellesleg a Magyar Nagydíj legsikeresebb versenyzője. 

Súlyos veszteség érte a F1 Ferrari világbajnokát, Lewis Hamiltont. ​13 év után kellett búcsúznia Roscoe-tól, a leghűségesebb barátjától. Így gyászol a klasszis.
Súlyos veszteség érte a F1 Ferrari világbajnokát, Lewis Hamiltont. Így gyászol a klasszis.
Forrás: Lewis Hamilton/Instagram

Négy napig gépek tartották életben és minden erejével küzdött, de el kellett búcsúznom Roscoe-tól... Örökké őrizni fogom a közös emlékeket...

Lewis Hamilton egy videót is közzétett a közös emlékekről, amit kutyájával átélt. Íme:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu