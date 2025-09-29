Lewis Hamilton gyászol – elhunyt a leghűségesebb barát (videó)

​A bulldog, amely gyakran feltűnt a versenyhelyszíneken is, tüdőgyulladás miatt került állatkórházba. Miután Roscoe szíve leállt, kómában tartották, a helyzet pedig hamar reménytelenné vált. Ferraris csapattársa, Charles Leclerc és annak kutyája, Leo is meglátogatták a kórházban Lewis Hamilton, aki végig a kutyája mellett volt. ​A Formula-1 hétszeres világbajnoka végül vasárnap este hozta meg élete legnehezebb döntését, és el kellett búcsúznia a küzdő állattól. Hétfőn egy érzelmes posztban számolt be a történtekről, gyászol az F1 és nem mellesleg a Magyar Nagydíj legsikeresebb versenyzője.

Súlyos veszteség érte a F1 Ferrari világbajnokát, Lewis Hamiltont. Így gyászol a klasszis.

Forrás: Lewis Hamilton/Instagram

Négy napig gépek tartották életben és minden erejével küzdött, de el kellett búcsúznom Roscoe-tól... Örökké őrizni fogom a közös emlékeket...

Lewis Hamilton egy videót is közzétett a közös emlékekről, amit kutyájával átélt. Íme: