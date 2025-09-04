szeptember 4., csütörtök

Meghalt Giorgio Armani, a divatvilág legendája

91 éves korában elhunyt az olasz tervező, a modern divat egyik legnagyobb alakja. Giorgio Armani békésen távozott szerettei körében, és a divatvilág egészét mély gyászba borította a hír.

Feol.hu

Az Armani-csoport közleménye hangsúlyozta: alapítójuk és motorjuk, Giorgio Armani élete végéig fáradhatatlanul dolgozott. Kollégái és barátai „Il Signor Armani”-ként emlegették, tisztelettel és csodálattal. Milánóban szeptember 6–7-én az Armani/Teatro épületében lesz lehetőség tiszteletüket leróni, a temetés azonban – az alapító kívánságára – szűk családi körben zajlik – számolt be róla az origo.hu.

giorgio armani
Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el – a divatvilág legendáját egész Milánó és az egész világ gyászolja. 
Forrás: JULIEN DE ROSA / AFP

Egy élet a kifinomult elegancia szolgálatában − Giorgio Armani

Giorgio Armani 1934-ben született az észak-olaszországi Piacenzában. Bár orvosnak készült, hamar felismerte, hogy a szépség és a stílus világa vonzza. Karrierjét kirakatrendezőként kezdte, majd a hatvanas években a Nino Cerruti divatháznál dolgozott.

1975-ben alapította meg saját márkáját, a Giorgio Armani S.p.A.-t, amely néhány év alatt világmárkává vált. Az általa megálmodott „power suit”, a vállpárnával hangsúlyos női kosztüm a nyolcvanas évek ikonikus darabja lett.

Armani és a sztárok világa

Armani nemcsak Európát, hanem Hollywoodot is meghódította: Richard Gere az ő öltönyeiben tűnt fel az Amerikai dzsigoló című filmben, és az Oscar-gálák vörös szőnyegén is rendszeresen az ő kreációit viselték a legnagyobb sztárok – többek között Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio vagy George Clooney.

Az évtizedek során divatházát luxusszállodákkal, éttermekkel és lakberendezési vonalakkal bővítette, és parfümjei világszerte a kifinomult elegancia szimbólumává váltak. A Forbes szerint 6 milliárd dollárt meghaladó vagyonnal a világ leggazdagabb tervezői közé tartozott.

Egy botrányoktól mentes legenda

Armani mindig kerülte a bulvárt és a botrányokat. Nem nősült meg, de sosem tagadta: számára a szabadság és függetlenség voltak a legfontosabb értékek. Élete végéig dolgozott, kollekciói minden szezonban a divatvilág egyik legjobban várt eseményének számítottak.

Halálával a divat történetének egy fejezete zárult le, de öröksége – a letisztult elegancia és az időtlen stílus – generációkon át fennmarad.

 

