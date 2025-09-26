Fejér vármegyei sztárok vették körbe Zoltán Erikát

Az elmúlt időszakban Törökbálint lett a sztárok gyűjtőhelye. A Pest vármegyei településen található Tükörhegy Residence Lakóparkban egyre több ismert ember vásárol otthont. Zoltán Erika az egyik legnagyobb név, de több Fejér vármegyei ladarúgó is itt vett új lakást.

Zoltán Erika szomszédságába költöztek a Fejér vármegyei sztárok

Forrás: Instagram

Zoltán Erika mellett Rácz Jenő séf is Törökálintra költözött, mellettük a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs, a Galatasaray szélsője – utóbbi időben jobbhátvédje, a szerk – Sallai Roland, valamint a Puskás Akadémia rutinos játékosa, Nagy Zsolt is itt lelt új otthonra.