Hihetetlen

1 órája

Fejér vármegyei sztárok vették körbe Zoltán Erikát

Sztárok sora költözött egy helyre. Több Fejér vármegyei labdarúgó költözött Zoltán Erika szomszédságába.

Feol.hu
Az elmúlt időszakban Törökbálint lett a sztárok gyűjtőhelye. A Pest vármegyei településen található Tükörhegy Residence Lakóparkban egyre több ismert ember vásárol otthont. Zoltán Erika az egyik legnagyobb név, de több Fejér vármegyei ladarúgó is itt vett új lakást. 

Fejér vármegye futballsztárjai Zoltán Erika szomszédai

Zoltán Erika mellett Rácz Jenő séf is Törökálintra költözött, mellettük a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs, a Galatasaray szélsője – utóbbi időben jobbhátvédje, a szerk – Sallai Roland, valamint a Puskás Akadémia rutinos játékosa, Nagy Zsolt is itt lelt új otthonra. 

 

