Fásy Ádám odaszúrt a magyar előadóknak – videóval
Megújult a Hatoslottó, amelynek megünneplésére a Szerencsejáték Zrt. Szerencse Koncertek néven ingyenes rendezvénysorozatot indított az országban. Így érkezett Sárbogárdra is Fásy Ádám sztárvendégeivel együtt, aki lapunknak is nyilatkozott.
Szeptember elseje óta már nem csak vasárnap izgulhatunk a Hatoslottó sorsolásokon, hiszen csütörtökön is rendeznek egyet-egyet. Ezt az újítást a Szerencsejáték Zrt. egy koncertsorozattal ünnepli, amely során több mint 80 településre viszi el Magyarország legnagyobb sztárjait a közönség nagy örömére. Szeptember 18-án Sárbogárdon, az Ifjúsági Parkban gyűlt össze a népes tömeg, hogy élőben hallgathassa Peter Sramek, Fásy Ádám, Nótár Mary, a Digitál Zenekar és Robi Lakatos előadását. A koncertek előtt Fásy Ádámmal beszélgettünk.
Fásy Ádám szerint nem szabad megosztaniuk az embereket
A sokat tapasztalt zenész, aki már több mint 30 éve hozza el a jó kedvet és vidámságot az emberek életébe, készségesen állt rendelkezésünkre. Elárulta, a mai napig nagy örömmel mennek el a koncertekre, a zene szeretetének átadása mindennél többet jelent nekik. Mint mondta, egy hivatást választottak, amelyben kötelességük, hogy jó kedvet csaljanak az emberek arcaira.
Nem szabad megosztanunk a közönséget. Bár vannak páran, akik úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, a zene nem erről szól
– fogalmazott lapunknak Fásy Ádám.
A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.