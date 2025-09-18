Fásy Ádám odaszúrt a magyar előadóknak – videóval

Szeptember elseje óta már nem csak vasárnap izgulhatunk a Hatoslottó sorsolásokon, hiszen csütörtökön is rendeznek egyet-egyet. Ezt az újítást a Szerencsejáték Zrt. egy koncertsorozattal ünnepli, amely során több mint 80 településre viszi el Magyarország legnagyobb sztárjait a közönség nagy örömére. Szeptember 18-án Sárbogárdon, az Ifjúsági Parkban gyűlt össze a népes tömeg, hogy élőben hallgathassa Peter Sramek, Fásy Ádám, Nótár Mary, a Digitál Zenekar és Robi Lakatos előadását. A koncertek előtt Fásy Ádámmal beszélgettünk.

Fásy Ádám nem rejtette véka alá a véleményét

Fotó: Szabó Zsolt

Fásy Ádám szerint nem szabad megosztaniuk az embereket

A sokat tapasztalt zenész, aki már több mint 30 éve hozza el a jó kedvet és vidámságot az emberek életébe, készségesen állt rendelkezésünkre. Elárulta, a mai napig nagy örömmel mennek el a koncertekre, a zene szeretetének átadása mindennél többet jelent nekik. Mint mondta, egy hivatást választottak, amelyben kötelességük, hogy jó kedvet csaljanak az emberek arcaira.

Nem szabad megosztanunk a közönséget. Bár vannak páran, akik úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, a zene nem erről szól

– fogalmazott lapunknak Fásy Ádám.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.