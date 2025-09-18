szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

55 perce

Fásy Ádám odaszúrt a magyar előadóknak – videóval

Címkék#Szerencsejáték Zrt.#Fásy Ádám#Nótár Mary

Megújult a Hatoslottó, amelynek megünneplésére a Szerencsejáték Zrt. Szerencse Koncertek néven ingyenes rendezvénysorozatot indított az országban. Így érkezett Sárbogárdra is Fásy Ádám sztárvendégeivel együtt, aki lapunknak is nyilatkozott.

Feol.hu

Szeptember elseje óta már nem csak vasárnap izgulhatunk a Hatoslottó sorsolásokon, hiszen csütörtökön is rendeznek egyet-egyet. Ezt az újítást a Szerencsejáték Zrt. egy koncertsorozattal ünnepli, amely során több mint 80 településre viszi el Magyarország legnagyobb sztárjait a közönség nagy örömére. Szeptember 18-án Sárbogárdon, az Ifjúsági Parkban gyűlt össze a népes tömeg, hogy élőben hallgathassa Peter Sramek, Fásy Ádám, Nótár Mary, a Digitál Zenekar és Robi Lakatos előadását. A koncertek előtt Fásy Ádámmal beszélgettünk.

Fásy Ádám
Fásy Ádám nem rejtette véka alá a véleményét
Fotó: Szabó Zsolt

Fásy Ádám szerint nem szabad megosztaniuk az embereket

A sokat tapasztalt zenész, aki már több mint 30 éve hozza el a jó kedvet és vidámságot az emberek életébe, készségesen állt rendelkezésünkre. Elárulta, a mai napig nagy örömmel mennek el a koncertekre, a zene szeretetének átadása mindennél többet jelent nekik. Mint mondta, egy hivatást választottak, amelyben kötelességük, hogy jó kedvet csaljanak az emberek arcaira.

Nem szabad megosztanunk a közönséget. Bár vannak páran, akik úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, a zene nem erről szól

– fogalmazott lapunknak Fásy Ádám.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

 

