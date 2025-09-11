Bővült a Dolhai család

Csaholástól hangos a Dolhai család házatája, ugyanis az elmúlt hetekben egy kölyökkutya került a házhoz – számolt be a hírről közösségi oldalán Dolhai Attila, a Vörösmarty Színház igazgatója. A két hónapos kutyát az Árvácska menhelyről fogadták örökbe, s láthatóan nagyon jól érzi magát új helyén. Szagol, nyalogat, kíváncsian szemléli a körülötte zajló dolgokat, egyszóval teszi, amit egy kölyökkutyának tennie kell.

Kutyát fogadott örökbe Dolhai Attila

Forrás: ÖKK

Videón Dolhai Attila tündéri kiskutyája

Az alábbi videót Dolhai Attila osztotta meg közösségi oldalán. Érdemes egy pillantást vetni a kutyusra, hiszen egyszerűen tündéri!