szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi cuki

1 órája

Bővült a Dolhai család

Címkék#Dolhai Attila#Árvácska#kölyökkutya#örökbefogad

Új taggal bővült Dolhai Attila családja. A székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója körülbelül egy hónappal ezelőtt fogadott örökbe egy most már két hónapos németjuhászra hajazó keverék kutyát. Az új jövevényről közösségi oldalán osztott meg egy videót Dolhai Attila.

Feol.hu
Bővült a Dolhai család

Dolhai Attila személyében már nemcsak egy kiváló színészt, hanem színházigazgatót is köszönthetünk

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Csaholástól hangos a Dolhai család házatája, ugyanis az elmúlt hetekben egy kölyökkutya került a házhoz – számolt be a hírről közösségi oldalán Dolhai Attila, a Vörösmarty Színház igazgatója. A két hónapos kutyát az Árvácska menhelyről fogadták örökbe, s láthatóan nagyon jól érzi magát új helyén. Szagol, nyalogat, kíváncsian szemléli a körülötte zajló dolgokat, egyszóval teszi, amit egy kölyökkutyának tennie kell. 

Dolhai Attila örökbefogadott egy menhelyi kutyust
Kutyát fogadott örökbe Dolhai Attila
Forrás: ÖKK

Videón Dolhai Attila tündéri kiskutyája

Az alábbi videót Dolhai Attila osztotta meg közösségi oldalán. Érdemes egy pillantást vetni a kutyusra, hiszen egyszerűen tündéri!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu