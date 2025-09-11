1 órája
Bővült a Dolhai család
Új taggal bővült Dolhai Attila családja. A székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója körülbelül egy hónappal ezelőtt fogadott örökbe egy most már két hónapos németjuhászra hajazó keverék kutyát. Az új jövevényről közösségi oldalán osztott meg egy videót Dolhai Attila.
Dolhai Attila személyében már nemcsak egy kiváló színészt, hanem színházigazgatót is köszönthetünk
Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap
Csaholástól hangos a Dolhai család házatája, ugyanis az elmúlt hetekben egy kölyökkutya került a házhoz – számolt be a hírről közösségi oldalán Dolhai Attila, a Vörösmarty Színház igazgatója. A két hónapos kutyát az Árvácska menhelyről fogadták örökbe, s láthatóan nagyon jól érzi magát új helyén. Szagol, nyalogat, kíváncsian szemléli a körülötte zajló dolgokat, egyszóval teszi, amit egy kölyökkutyának tennie kell.
Videón Dolhai Attila tündéri kiskutyája
