Otthon Start program

1 órája

Csuti bevallotta: kőkemény anyagi problémákkal küzdött

​A TV2 „szépfiúja" is felemelte a hangját. Szabó András Csuti üzletember és influenszer is megszólalt az Otthon Start programmal kapcsolatban. Véleménye szerint ez a kezdeményezés, amely a fiatalok lakáshoz jutását segíti, rendkívül pozitív hatással bír.

Feol.hu

​Csuti egy személyes példán keresztül is érzékeltette a Bors-nak a helyzet súlyát. Elmondta, hogy amikor ő vásárolta első otthonát, egy svájci frank alapú hitel volt az egyetlen megoldás, amelyből végül a Kormány segítségével, a családja támogatásával tudott szabadulni, miután sikerült végtörlesztenie. ​Az Otthon Start programmal kapcsolatban pedig kifejezte örömét, hiszen a húga is élhet a lehetőséggel, aki ráadásul az egészségügyben dolgozik, így további kedvezményekre is jogosult.

Soha nem látott őszinteséggel beszélt Csuti a hiteléről, arról a csapdáról, amibe beleesett, miközben egy kiváló lehetőséget is bemutat a fiataloknak.
Szabó András Csuti (b) és párja, Sudár Bianka (j), Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén. 
Fotó: MW Bulvár

Ha jól tudom, évi 1 millió forint, további támogatást kaphat majd, mint közalkalmazott. Szóval szerintem, amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális 

 – nyilatkozta az üzletember.

​Összességében Csuti úgy látja, hogy az Otthon Start program egy kiváló lehetőség, amely sok fiatalnak segíthet abban, hogy biztonságos és megfizethető módon jusson saját lakáshoz, lakóingatlanhoz. A stabil, kiszámítható hitelkonstrukció megerősíti a pénzügyi biztonságot és kiszolgáltatottság nélkül nyújt lehetőséget a jövő megtervezéséhez.

Csuti közben újabb dologról rántotta le a leplet

Instagram oldalán ismét gondoskodott róla, hogy legyen miről beszélni. Árulkodó, hogy munkásruhában láthatjuk egy építkezésen, megjelölve az Újratervezést, méghozzá Sárbogárdon.

 

