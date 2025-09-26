Csuti bevallotta: kőkemény anyagi problémákkal küzdött

​Csuti egy személyes példán keresztül is érzékeltette a Bors-nak a helyzet súlyát. Elmondta, hogy amikor ő vásárolta első otthonát, egy svájci frank alapú hitel volt az egyetlen megoldás, amelyből végül a Kormány segítségével, a családja támogatásával tudott szabadulni, miután sikerült végtörlesztenie. ​Az Otthon Start programmal kapcsolatban pedig kifejezte örömét, hiszen a húga is élhet a lehetőséggel, aki ráadásul az egészségügyben dolgozik, így további kedvezményekre is jogosult.

Szabó András Csuti (b) és párja, Sudár Bianka (j), Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén.

Fotó: MW Bulvár

Ha jól tudom, évi 1 millió forint, további támogatást kaphat majd, mint közalkalmazott. Szóval szerintem, amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális

– nyilatkozta az üzletember.

​Összességében Csuti úgy látja, hogy az Otthon Start program egy kiváló lehetőség, amely sok fiatalnak segíthet abban, hogy biztonságos és megfizethető módon jusson saját lakáshoz, lakóingatlanhoz. A stabil, kiszámítható hitelkonstrukció megerősíti a pénzügyi biztonságot és kiszolgáltatottság nélkül nyújt lehetőséget a jövő megtervezéséhez.

