24 perce
Bejelentették a nádasdladányi kastélyban forgatott Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első tizenegy szereplőjét
Tegnap a Sztárbox című műsorban jelentették be a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban forgatott realitynek első szereplőit. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban híres hazai személyiségek feszülnek majd egymásnak. Egyenlőre az új évad első 11 játékos nevét hozták nyilvánosságra.
Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című reality idén már a negyedik évadát kezdi meg az RTL képernyőjén. A műsor első 11 szereplőjét tegnap este a Sztárboxban jelentették be, ahol a székesfehérvári fizikus, Molnár Janka Sára is a szorítóba lép. A beharangozó videóban Árpa Attila helyett Sváby András ragadta meg az ikonikus halálfejes botot, így idén ő veszi át a műsorvezetői pozíciót. A bejelentettek között több megyei kötődésű játékos található. Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője Székesfehérváron, a Kodolányi János Egyetemen szerezte meg diplomáját, míg Torghelle Sándor válogatott támadó 2012 és 2013 között 35 mérkőzésen lépett pályára a Videoton színeiben.
Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első 11 játékosának névsora
Ács Fruzsina humorista, pszichológus
Anger Zsolt színész, rendező
Ceglédi Zoltán politikai elemző
Hajdú Péter producer, műsorvezető
Józan László színész
Sárközi Ákos séf
Schoblocher Barbara énekesnő
Szinetár Dóra színésznő
Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó
Veiszer Alinda riporter
Wolf Kati énekesnő