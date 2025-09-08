szeptember 8., hétfő

Árulók

51 perce

Bejelentették a nádasdladányi kastélyban forgatott Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első tizenegy szereplőjét

Címkék#nádasdladányi#Torghelle Sándor#Veiszer Alinda#Anger Zsolt

Tegnap a Sztárbox című műsorban jelentették be a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban forgatott realitynek első szereplőit. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban híres hazai személyiségek feszülnek majd egymásnak. Egyenlőre az új évad első 11 játékos nevét hozták nyilvánosságra.

Szabó Zsolt

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című reality idén már a negyedik évadát kezdi meg az RTL képernyőjén. A műsor első 11 szereplőjét tegnap este a Sztárboxban jelentették be, ahol a székesfehérvári fizikus, Molnár Janka Sára is a szorítóba lép. A beharangozó videóban Árpa Attila helyett Sváby András ragadta meg az ikonikus halálfejes botot, így idén ő veszi át a műsorvezetői pozíciót.  A bejelentettek között több megyei kötődésű játékos található. Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője Székesfehérváron, a Kodolányi János Egyetemen szerezte meg diplomáját, míg Torghelle Sándor válogatott támadó 2012 és 2013 között 35 mérkőzésen lépett pályára a Videoton színeiben.

 

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban
11 szereplő neve már biztos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című realytinek játékosai közül.
Fotó: RTL

 

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első 11 játékosának névsora

Ács Fruzsina humorista, pszichológus

Anger Zsolt színész, rendező

Ceglédi Zoltán politikai elemző

Hajdú Péter producer, műsorvezető

Józan László színész

Sárközi Ákos séf

Schoblocher Barbara énekesnő

Szinetár Dóra színésznő

Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó

Veiszer Alinda riporter

Wolf Kati énekesnő 

 

