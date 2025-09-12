szeptember 12., péntek

Új oldaláról mutatkozik meg

53 perce

Lehullt a lepel: Schoblocher Barbara az Árulókban!

A székesfehérvári énekesnő, Schoblocher Barbara ismét a TV-képernyőjén mutatja meg egy eddig nem látott oldalát, miután korábban a Sztárban Sztár című műsorban már bizonyította tehetségét az átalakulásban. Az országos kereskedelmi csatorna „Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban" című reality egyik szereplője lesz.

Feol.hu

A Blahalouisiana frontembere kétségkívül a műsor egyik, ha nem a legnagyobb felfedezettje volt a Sztárban Sztárban, hiszen olyan előadókat személyesített meg, mint Zámbó Jimmy, Katona Klári, vagy éppen Doja Cat, belopva magát ezzel a nézők és a zsűri szívébe. Átalakulóművészi képességeire pedig most is égető szüksége lesz az RTL Klub krimi-realityjének, az Árulóknak új évadában is.

Forrás: RTL Klub

Az árulók vagy ártatlanok között? 

A műsor fődíja ezúttal is 20 millió forint, de az egyelőre még nem tudható, hogy székesfehérvári Schoblocher Barbara árulóként, vagy ártatlanként vág majd bele a játékba. Egy dolog azonban biztos: ott van a szereplők között, és olyan ismert személyiségekkel mérkőzhet meg, mint Ács Fruzsina humorista és pszichológus, Anger Zsolt színész, Ceglédi Zoltán politikai elemző, Hajdú Péter producer és műsorvezető, Sárközi Ákos séf, vagy a volt válogatott labdarúgó, Torghelle Sándor többek között.

​A nagysikerű átváltozóművész, Schoblocher Barbara biztosan mindent megtesz majd a győzelem érdekében. Hamarosan újabb neveket jelentenek be, és az is kiderül, hogy ki lesz a játékmester. Az előző évadokban ezt a szerepet Árpa Attila töltötte be, aki korábban a másik csatornán a Nagy Ő-t alakította.

 

