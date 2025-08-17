Itt a vége, kimondta a boldogító igent a szívtipró fehérvári sportoló

A székesfehérvári születésű Tóth Dávid és párja, Timi még márciusban tudatta a nagy világgal, hogy eljegyezték egymást, majd a kajakos bevallotta azt is, bár bízott benne, hogy kedvese igent mond majd neki, de nagyon izgult, és sokáig gondolkodott az ideális helyszínen.

Tóth Dávid elkelt, innentől már nem álmodozhatnak róla a lányok

Tóth Dávid elkelt egy életre

Az olimpikon most az Instagram oldalán jelentkezett be és közölte, hogy megvolt az esküvő, így immár férj és feleségként folytatja tovább közös életét kedvesével, Timivel.

Hivatalosan is ez a közös életünk első napja

– írta Tóth Dávid az Instagramon, aki bár korábban a Nagy Ő nevű TV2-es műsorban kereste a boldogságot, azt végül egy edzőteremben találta meg. A posztból az is kiderül, hogy Tóth Dávid esküvője Velencén volt, Fejér vármegyében.

Az újdonsült férj 24 órán át elérhető Instagram történetében további pillanatok is megtekinthetőek a nagy napról.