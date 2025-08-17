augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elkelt

1 órája

Itt a vége, kimondta a boldogító igent a szívtipró fehérvári sportoló

Címkék#Tóth Dávid#Nagy Ő#lány

Ennyi volt, a lányok most már nem álmodozhatnak. Tóth Dávid és párja, Timi kimondta a boldogító igent.

Feol.hu

A székesfehérvári születésű Tóth Dávid és párja, Timi még márciusban tudatta a nagy világgal, hogy eljegyezték egymást, majd a kajakos bevallotta azt is, bár bízott benne, hogy kedvese igent mond majd neki, de nagyon izgult, és sokáig gondolkodott az ideális helyszínen.

Tóth Dávid
Tóth Dávid elkelt, innentől már nem álmodozhatnak róla a lányok
Forrás: MW

Tóth Dávid elkelt egy életre

Az olimpikon most az Instagram oldalán jelentkezett be és közölte, hogy megvolt az esküvő, így immár férj és feleségként folytatja tovább közös életét kedvesével, Timivel.

Hivatalosan is ez a közös életünk első napja

– írta Tóth Dávid az Instagramon, aki bár korábban a Nagy Ő nevű TV2-es műsorban kereste a boldogságot, azt végül egy edzőteremben találta meg. A posztból az is kiderül, hogy Tóth Dávid esküvője Velencén volt, Fejér vármegyében.

Az újdonsült férj 24 órán át elérhető Instagram történetében további pillanatok is megtekinthetőek a nagy napról. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu