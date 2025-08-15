augusztus 15., péntek

Duzzad az önbizalomtól

1 órája

Horváth Tamás ismét a győzelemre tör a Sztárban Sztárban (videó)

Sztárban Sztár All Stars

Fejér vármegye büszkesége, Horváth Tamás visszatér a TV2 stúdiójába és a TV képernyők elé, hogy ismét megmérettesse magát az ország legnagyobb házibulijában. A szeptember 7-én induló Sztárban Sztár All Stars hatalmas izgalmakat ígér, hiszen a korábbi évadok győztesei és dobogós versenyzői csapnak össze Magyarország legsokoldalúbb előadói címéért.

Feol.hu
Horváth Tamás duzzad az önbizalomtól. Szerint minden benne van ahhoz, hogy a Sztárban Sztár All Stars-t is megnyerje.

Fotó: TV2

A dunaújvárosi énekes, Horváth Tamás korábbi győztesként tér vissza. A TV2 kameráinak nyilatkozva egyenesen kijelentette, hogy szerinte benne megvan minden ahhoz, hogy a legjobbak legjobbja legyen a Sztárban Sztár All Stars-ban. Mint fogalmazott, a bátorság, elszántság és hit mellett alázat és szenvedély is kell a győzelemhez, ezekkel pedig mind rendelkezik. 

Horváth Tamás duzzad az önbizalomtól. Szerint minden benne van ahhoz, hogy a Sztárban Sztár All Stars-t is megnyerje.
A Sztárban Sztár All Stars férfi mezőnye, micsoda névsor! 
Fotó: TV2

A rutinos előadó, aki zsűriszékben is ült már, láthatóan duzzad az önbizalomtól és nagyon komolyan veszi a visszatérését. Ezt bizonyítva kiemelte, hogy az étrendjét is megváltoztatta: 

Nagyon sokat járok edzeni, de most elég erős, komoly diétát fogok elkezdeni pont azért, hogy ha női szerepben kell hogy legyek, fel tudjam venni majd azokat a ceruzaruhákat 

– viccelődött az énekes.

A TV2 play-re feltöltött interjúban mindemellett felidézte korábbi élményit is: a győzelem pillanatát, vagy éppen amikor Michael Jackson bőrébe bújt, de Lady Gagaként is bizonyított már a színpadon. Utóbbiról Facebook-posztjában írt, Sosem felejtem el mikor először próbáltam magassarkút címmel...

Íme a Sztárban Sztár All Stars mezőnye

A férfiak közül újra színpadra lép a fentebb említett Horváth Tamáson kívül Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomi is. A nők csapatát többek között a dobogós Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Az előadókat Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András zsűrizi majd, de a végső döntés a nézők kezében van. További részleteket ITT olvashat.

 

