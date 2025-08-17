augusztus 17., vasárnap

Lerántottuk a leplet

1 órája

A Sztárban Sztár gáláján villantott a Házasság első látásra megyei sztárja (videó)

VIP-vendégként kapott meghívást a jeles alkalomra a Fejér vármegyei influenszer, akinek szerelmi életét egy egész ország követte és követi mind a mai napig. A TV2 Házasság első látásra sztárja, Nagy Renáta a FEOL-nak néhány kulisszatitkot is elárult a Sztárban Sztár All Stars műsoráról és a jelenlegi életéről. Azt is megtudtuk, ő vajon kinek szurkol az énekesek közül.

Kecskés Zoltán
A Sztárban Sztár gáláján villantott a Házasság első látásra megyei sztárja (videó)

Sztárban Sztár All Stars bemutatóján a Nagy Reni, a Házasság első látásra sztrája csak úgy ragyogott.

Forrás: Nagy Renáta / Instagram

Az ország legnagyobb házibulija szeptember 7-én indul a TV2-n! Néhány nappal ezelőtt pedig az is lelepleződött, hogy kiknek szurkolhatnak a nézők a Sztárban Sztár All Stars idei évadában. Ahogy a FEOL elsők között beszámolt, a Fejér vármegyei Horváth Tamás mellett Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomit is a versenyzők között köszönthetjük. A nők csapatát pedig többek között Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Azon a bizonyos bemutatón pedig ott volt a Házasság első látásra sztárja, Nagy Renáta is, így kapva kaptunk az alkalmon és elcsíptük egy rövid interjúra.

Kulisszatitkok és szerelmek a TV2 Házasság első látásra sztárjától, Nagy Renitől. A Sztárban Sztár All Stars bemutatóján jelent meg, csak úgy ragyogott.
Balogh Eleni  és Nagy Reni is ott voltak a TV2 Sztárban Sztár All Stars gáláján.
Forrás:  Nagy Renáta / Instagram

Két énekesért is rajong a Sztárban Sztárban Nagy Reni

– Örülök, hogy itt lehetek meghívott VIP vendégként és újra találkozhatok a produkció munkatársaival, akik közül sokakkal már dolgoztam együtt a Házasság Első Látásra forgatásán is. Gyakran látott vendég vagyok már a TV2 eseményein, hiszen volt szerencsém magam kipróbálni a Szerencsekerékben is. A találkozás öröme feltölt, láthatod, csillog a szemem a boldogságtól, amit a képek is visszaadnak – kezdte beszélgetésünket Reni, majd azt is elárulta, hogy neki személy szerint két kedvence is van: Nagy Adri és Janicsák Veca hangjáért évek óta rajong, szerinte bennük minden megvan, hogy akár még győzhetnek is.

Kulisszatitkok és szerelmek a TV2 Házasság első látásra sztárjától, Nagy Renitől. A Sztárban Sztár All Stars bemutatóján jelent meg, csak úgy ragyogott.
A szerelemről is faggattuk Renit.
Forrás:  Nagy Renáta / Instagram

Természetesen nem hagyhattuk ki a nagy kérdést sem: vajon hogy áll Reni a szerelemmel?
– Nagyon jól telik a nyaram. Szerencsére tele vagyok programokkal, de azért sikerül a pihenésre is időt szakítani. Szombaton éppen egy szépségversenyen fogok részt venni megint, amire már nagyon készülök. Miután egy ország látta a korábbi esküvőmet és a házasságom mindennapjait, így a későbbiekben szeretném a magánéletemet óvni – tette hozzá mosolyogva Reni.

 

