A Sztárban Sztár gáláján villantott a Házasság első látásra megyei sztárja (videó)

Az ország legnagyobb házibulija szeptember 7-én indul a TV2-n! Néhány nappal ezelőtt pedig az is lelepleződött, hogy kiknek szurkolhatnak a nézők a Sztárban Sztár All Stars idei évadában. Ahogy a FEOL elsők között beszámolt, a Fejér vármegyei Horváth Tamás mellett Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomit is a versenyzők között köszönthetjük. A nők csapatát pedig többek között Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Azon a bizonyos bemutatón pedig ott volt a Házasság első látásra sztárja, Nagy Renáta is, így kapva kaptunk az alkalmon és elcsíptük egy rövid interjúra.

Balogh Eleni és Nagy Reni is ott voltak a TV2 Sztárban Sztár All Stars gáláján.

Forrás: Nagy Renáta / Instagram

Két énekesért is rajong a Sztárban Sztárban Nagy Reni

– Örülök, hogy itt lehetek meghívott VIP vendégként és újra találkozhatok a produkció munkatársaival, akik közül sokakkal már dolgoztam együtt a Házasság Első Látásra forgatásán is. Gyakran látott vendég vagyok már a TV2 eseményein, hiszen volt szerencsém magam kipróbálni a Szerencsekerékben is. A találkozás öröme feltölt, láthatod, csillog a szemem a boldogságtól, amit a képek is visszaadnak – kezdte beszélgetésünket Reni, majd azt is elárulta, hogy neki személy szerint két kedvence is van: Nagy Adri és Janicsák Veca hangjáért évek óta rajong, szerinte bennük minden megvan, hogy akár még győzhetnek is.

A szerelemről is faggattuk Renit.

Forrás: Nagy Renáta / Instagram

Természetesen nem hagyhattuk ki a nagy kérdést sem: vajon hogy áll Reni a szerelemmel?

– Nagyon jól telik a nyaram. Szerencsére tele vagyok programokkal, de azért sikerül a pihenésre is időt szakítani. Szombaton éppen egy szépségversenyen fogok részt venni megint, amire már nagyon készülök. Miután egy ország látta a korábbi esküvőmet és a házasságom mindennapjait, így a későbbiekben szeretném a magánéletemet óvni – tette hozzá mosolyogva Reni.