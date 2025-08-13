Sztárparádéval tér vissza a megújult TV2 Sztárban Sztár All Stars! (videó)

Új stúdió, új látvány várja a nézőket a TV képernyők előtt és a helyszínen is. A készhez kapott TV2 közleményben részletezik, hogy a megszokott aréna jellegű díszlet helyét egy teljesen új, elképesztő látványvilágú stúdió veszi át. A hatalmas, egybefüggő LED fal előtt egy forgó, emelkedő kör alakú színpad áll, ami garantáltan még monumentálisabbá teszi majd a fellépéseket a Sztárban Sztár All Stars-ban.

Lesz itt móka: Íme a Sztárban Sztár All Stars zsűrije.

A tizedik, jubileumi Sztárban Sztár-t tavaly egy All Stars évaddal ünnepeltük, soha nem látott nagyságú szereplőgárdával. A műsor sikerét jól mutatja, hogy nagyon sok legendás és népszerű énekes akkor nem lépett színpadra, pedig meghatározó alakjai voltak a Sztárban Sztár korábbi évadainak. Éppen ezért arra gondoltunk, ismét egy All Stars évaddal folytatjuk a műsort, ami ezúttal teljesen új, elképesztő díszletet kapott. A szeptember 7-i indulást pedig az teszi majd még különlegesebbé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába. Hamarosan pedig azt is eláruljuk majd, ki is ő

– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

Íme a Sztárban Sztár All Stars mezőnye és zsűrije

A mezőnyben számos korábbi győztes és dobogós is szerepel, így a verseny rendkívül szorosnak ígérkezik. A férfiak közül újra színpadra lép Horváth Tamás, valamint Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomi is. A nők csapatát többek között a dobogós Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Az előadókat Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András zsűrizik majd, de a végső döntés a nézők kezében van. A Sztárban Sztár All Stars második évada szeptember 7-től vasárnap esténként a TV2-n lesz látható!