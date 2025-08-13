augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

16°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horváth Tamás is az énekesek között

16 órája

Sztárparádéval tér vissza a megújult TV2 Sztárban Sztár All Stars! (videó)

Címkék#TV2 Play#Sztárban Sztár All Stars#Nótár Mary#Horváth Tamás#Till Attila#TV2

Az ország legnagyobb házibulija ismét a TV képernyőjén! A tavalyi óriási siker után szeptember 7-én újraindul a TV2 nagyszabású show-ja, a Sztárban Sztár All Stars, ahol az előző szériák legendás versenyzői – köztük a dunaújvárosi Horváth Tamás – mérkőznek meg egymással a legsokoldalúbb előadó címért. A műsort idén is Till Attila vezeti, a premier pedig különösen izgalmas lesz, hiszen egy külföldi sztárvendég is érkezik a stúdióba!

Feol.hu

Új stúdió, új látvány várja a nézőket a TV képernyők előtt és a helyszínen is. A készhez kapott TV2 közleményben részletezik, hogy a megszokott aréna jellegű díszlet helyét egy teljesen új, elképesztő látványvilágú stúdió veszi át. A hatalmas, egybefüggő LED fal előtt egy forgó, emelkedő kör alakú színpad áll, ami garantáltan még monumentálisabbá teszi majd a fellépéseket a Sztárban Sztár All Stars-ban.

Fejér vármegyei énekesnek, Horváth Tamásnak is szurkolhatunk az ősszel induló Sztárban Sztár All Stars-ban. Bemutatták a főszereplőket, íme:
Lesz itt móka: Íme a Sztárban Sztár All Stars zsűrije.
Forrás: Tv2

A tizedik, jubileumi Sztárban Sztár-t tavaly egy All Stars évaddal ünnepeltük, soha nem látott nagyságú szereplőgárdával. A műsor sikerét jól mutatja, hogy nagyon sok legendás és népszerű énekes akkor nem lépett színpadra, pedig meghatározó alakjai voltak a Sztárban Sztár korábbi évadainak. Éppen ezért arra gondoltunk, ismét egy All Stars évaddal folytatjuk a műsort, ami ezúttal teljesen új, elképesztő díszletet kapott. A szeptember 7-i indulást pedig az teszi majd még különlegesebbé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába. Hamarosan pedig azt is eláruljuk majd, ki is ő

 – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

Íme a Sztárban Sztár All Stars mezőnye és zsűrije

A mezőnyben számos korábbi győztes és dobogós is szerepel, így a verseny rendkívül szorosnak ígérkezik. A férfiak közül újra színpadra lép Horváth Tamás, valamint Freddie, Vavra Bence és Veréb Tomi is. A nők csapatát többek között a dobogós Szandi és Nótár Mary, valamint Dér Heni, Wolf Kati és Galambos Dorina erősítik. Az előadókat Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András zsűrizik majd, de a végső döntés a nézők kezében van. A Sztárban Sztár All Stars második évada szeptember 7-től vasárnap esténként a TV2-n lesz látható! Érdekes tartalomért kattintson a TV2 play oldalára, ahol számos videót talál!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu