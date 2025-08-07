3 órája
Titokzatos fotón Szoboszlai Dominik kislánya, elállt a szavunk
Buzsik Borka újabb fotót posztolt a közösségi médiában. Szoboszlai Dominik kislányát már a kertbe is kivitték.
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immáron szülők, megszületett kislányuk. Hogy mennyire titokban tartják a vele kapcsolatos dolgokat jól mutatja, hogy sem a nevét nem tudjuk még, fotót pedig csak olyat láttunk róla, ahol csak a keze látható. Most újabb titokzatos képet posztolt a kislányról az ifjú anyuka.
Szoboszlai Dominik kislányát továbbra sem mutatják
Szoboszlai Dominik kislánya születéséről úgy vallott, hogy az apaság minden örömét meg fogja élni. Most a Liverpoolal készül, vasárnap már a Community Shieldért fog játszani az angol Premier League címvédője az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal. Buzsik Borka mindeközben a kertben élvezi a mindennapokat kislányával, amelyről most fotót is posztolt, azonban gyermeke teljesen titokban marad, a babakocsi el van fedve.
Mindig ezekről a sétákról álmodtam
