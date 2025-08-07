augusztus 7., csütörtök

Nem unatkoznak

3 órája

Titokzatos fotón Szoboszlai Dominik kislánya, elállt a szavunk

Címkék#Buzsik Borka#Szoboszlai Dominik#kislány

Buzsik Borka újabb fotót posztolt a közösségi médiában. Szoboszlai Dominik kislányát már a kertbe is kivitték.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immáron szülők, megszületett kislányuk. Hogy mennyire titokban tartják a vele kapcsolatos dolgokat jól mutatja, hogy sem a nevét nem tudjuk még, fotót pedig csak olyat láttunk róla, ahol csak a keze látható. Most újabb titokzatos képet posztolt a kislányról az ifjú anyuka.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immár szülők
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik kislányát továbbra sem mutatják

Szoboszlai Dominik kislánya születéséről úgy vallott, hogy az apaság minden örömét meg fogja élni. Most a Liverpoolal készül, vasárnap már a Community Shieldért fog játszani az angol Premier League címvédője az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal. Buzsik Borka mindeközben a kertben élvezi a mindennapokat kislányával, amelyről most fotót is posztolt, azonban gyermeke teljesen titokban marad, a babakocsi el van fedve.

Mindig ezekről a sétákról álmodtam

– írta a 24 órán át elérhető Instagram történetébe Buzsik Borka, amit IDE KATTINTVA tekinthetnek meg.

