1 órája
Ezt látnod kell: újabb fotó került elő Szoboszlai Dominik kislányáról – fotóval
A Liverpool az Arsenal ellen lép pályára augusztus utolsó napján. Szoboszlai Dominik kislánya ezúttal is édesanyjával, Buzsik Borkával szurkol az újdonsült apukának.
Szoboszlai Dominik kislánya ezúttal is Buzsik Borkával szurkol
Forrás: Mandiner
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nemrég szülők lettek, megszületett kislányuk, aki már a Liverpool mérkőzéseit is látogatja. Most az újdonsült anyuka posztolt egy fotót arról, hogyan várják az Arsenal elleni rangadót.
Szoboszlai Dominik kislánya újabb fotón
Buzsik Borka ezúttal vélhetően az Anfield Road VIP étterméből posztolt egy fotót, amelyen kislányát az ölében tartva várnak az ételre, közben pedig az asztalon a Liverpool FC újsága látható.
