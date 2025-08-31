Ezt látnod kell: újabb fotó került elő Szoboszlai Dominik kislányáról – fotóval

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nemrég szülők lettek, megszületett kislányuk, aki már a Liverpool mérkőzéseit is látogatja. Most az újdonsült anyuka posztolt egy fotót arról, hogyan várják az Arsenal elleni rangadót.

Szoboszlai Dominik kislánya ezúttal is Buzsik Borkával szurkol

Forrás: Mandiner

Szoboszlai Dominik kislánya újabb fotón

Buzsik Borka ezúttal vélhetően az Anfield Road VIP étterméből posztolt egy fotót, amelyen kislányát az ölében tartva várnak az ételre, közben pedig az asztalon a Liverpool FC újsága látható.

A 24 órán keresztül elérhető Instagram történetben megjelent fotót IDE KATTINTVA tekinthetik meg.