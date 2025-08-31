1 órája
Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt a győzelem után – fotóval
A Liverpool szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte az Arsenalt a Premier League-ben. A mindent eldöntő gólt Szoboszlai Dominik szerezte, aki a bajnoki után kislányával ünnepelt.
Szoboszlai Dominik óriási gólt lőtt, 29.5 méterről talált David Raya kapujába a Liverpool-Arsenal rangadón. A találkozó után nem is várt sokáig, már Instagram oldalán posztolt egy nagyon aranyos fotót arról, ahogy kislányával ünnepel. Buzsik Borka már korábban közölt egy fotót arról, ahogy férjének drukkolnak.
Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt
A Liverpool magyar sztárja egy rövid, de annál tartalmasabb üzenetet is írt a fotó mellé.
Egyedüli és egyetlenem
– fogalmazott az apuka.
