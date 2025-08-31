Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt a győzelem után – fotóval

Szoboszlai Dominik óriási gólt lőtt, 29.5 méterről talált David Raya kapujába a Liverpool-Arsenal rangadón. A találkozó után nem is várt sokáig, már Instagram oldalán posztolt egy nagyon aranyos fotót arról, ahogy kislányával ünnepel. Buzsik Borka már korábban közölt egy fotót arról, ahogy férjének drukkolnak.

Nem akárkivel ünnepelt a győzelmük és gólja után Szoboszlai Dominik

Forrás: Magyar Nemzet



Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt

A Liverpool magyar sztárja egy rövid, de annál tartalmasabb üzenetet is írt a fotó mellé.

Egyedüli és egyetlenem

– fogalmazott az apuka.

A 24 órán keresztül elérhető történetet IDE KATTINTVA érhetik el.