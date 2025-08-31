augusztus 31., vasárnap

Elképesztően aranyos

1 órája

Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt a győzelem után – fotóval

A Liverpool szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte az Arsenalt a Premier League-ben. A mindent eldöntő gólt Szoboszlai Dominik szerezte, aki a bajnoki után kislányával ünnepelt.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik óriási gólt lőtt, 29.5 méterről talált David Raya kapujába a Liverpool-Arsenal rangadón. A találkozó után nem is várt sokáig, már Instagram oldalán posztolt egy nagyon aranyos fotót arról, ahogy kislányával ünnepel. Buzsik Borka már korábban közölt egy fotót arról, ahogy férjének drukkolnak.

Szoboszlai Dominik
Nem akárkivel ünnepelt a győzelmük és gólja után Szoboszlai Dominik
Forrás: Magyar Nemzet


Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt

A Liverpool magyar sztárja egy rövid, de annál tartalmasabb üzenetet is írt a fotó mellé.

Egyedüli és egyetlenem

– fogalmazott az apuka.

A 24 órán keresztül elérhető történetet IDE KATTINTVA érhetik el.

 

