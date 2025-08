Megszületett Szoboszlai Dominik kislánya – fotóval

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka még márciusban kötötte össze az életét, majd azt is bejelentették májusban, hogy hamarosan bővül a családjuk. A Liverpool sztárfutballistája most azt is megosztotta a világgal, hogy kislánya megszületett.

Megszületett Szoboszlai Dominik kislánya

Fotó: Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai Dominik már apuka

A sztárfutballista az Instagram-oldalán egy kis fotóval és egy kedves üzenettel jelentette be a nagy hírt.

A születésed a világot jelenti számomra. Köszönöm szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe

– áll a bejegyzésben.