A gyereknevelés helyett a pihenés az első Szoboszlai Dominik életében – videóval

A Liverpool mellett máshol is jó csapattárs a magyar válogatott csapatkapitánya. Míg Szoboszlai Dominik alszik, felesége talpon van és hátán cipeli a családot.

Feol.hu

Nemrég megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya, aki a vasárnapi angol szuperkupadöntőt már a Liverpool mezében "tekintett meg", édesanyja társaságában. Szoboszlai Dominik az elvesztett finálé után a Spíler TV-nek adott interjút, ahol a futball mellett a gyereknevelés is szóba kerüt. 

Szoboszlai Dominik éjszaka az alvásra ügyel
Forrás: origo.hu

Szoboszlai Dominik hálás a feleségének

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya elárulta, az alvásra feleségének köszönhetően oda tud figyelni. Szoboszlai Dominik kislánya napközben van többet édesapjával.

„Az alvásra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek. Éjszaka leginkább ő van porondon, kivéve hogyha szünnap van, mert akkor besegítek neki, amiben csak tudok, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, mert nem szeretnék megsérülni és minden edzésen oda kell tennem magam, hogy hétvégén számoljanak velem. Szerintem jó csapatot alkotunk, ő van éjszaka én meg nappal"– zárta gondolatait a Liverpool labdarúgója.

 

