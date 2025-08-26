augusztus 26., kedd

Leesett az állunk: megvillantotta szülés utáni alakját Szoboszlai Dominik felesége – fotóval

Címkék#Buzsik Borka#ajándék#Szoboszlai Dominik

Buzsik Borka mintha nem is szült volna. Szoboszlai Dominik felesége az Instagramon mutatta meg szülés utáni formáját.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immár anya és apa, hiszen augusztus 3-án bejelentették, megszületett kislányuk. Az újdonsült apuka akkor azt nyilatkozta, egy hatalmas felelősség került most a vállára, de egyben ez is a legszebb feladat és ajándék az életben, hogy most már apaként is helyt kell állnia. Mint akkor elmondta, felesége hősiesen helyt állt, és úgy látszik gyorsan visszanyerte formáját.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka hamarosan szülni fog
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik felesége hihetetlenül néz ki

Buzsik Borka előszeretettel oszt meg fotókat az Instagram történeteiben. Nem volt ez másképp, amikor Szoboszlai Dominik kislánya és felesége együtt szurkoltak az angol Szuperkupa döntőjében a klasszisnak, de most is megörvendeztette követőit egy friss fotóval. Ezúttal a hercegnő nem látható, azonban az igen, hogy az újdonsült anyuka mintha nem is szült volna, fantasztikus formában van.

A 24 órán át elérhető Instagram történetet IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

 

