Leesett az állunk: megvillantotta szülés utáni alakját Szoboszlai Dominik felesége – fotóval

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immár anya és apa, hiszen augusztus 3-án bejelentették, megszületett kislányuk. Az újdonsült apuka akkor azt nyilatkozta, egy hatalmas felelősség került most a vállára, de egyben ez is a legszebb feladat és ajándék az életben, hogy most már apaként is helyt kell állnia. Mint akkor elmondta, felesége hősiesen helyt állt, és úgy látszik gyorsan visszanyerte formáját.

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlai Dominik felesége hihetetlenül néz ki

Buzsik Borka előszeretettel oszt meg fotókat az Instagram történeteiben. Nem volt ez másképp, amikor Szoboszlai Dominik kislánya és felesége együtt szurkoltak az angol Szuperkupa döntőjében a klasszisnak, de most is megörvendeztette követőit egy friss fotóval. Ezúttal a hercegnő nem látható, azonban az igen, hogy az újdonsült anyuka mintha nem is szült volna, fantasztikus formában van.

