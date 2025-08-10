Ezt látni kell: így szurkolt Szoboszlai Dominiknak a kislánya – fotóval

Szoboszlai Dominik és a Liverpool számára nem úgy indult a 2025-2026-os idény ahogy azt eltervezték, hiszen tizenegyespárbaj után kikapott a bajnoki címvédő az FA-kupa-győztes Crystal Palace-tól. A magyar sztárfutballista kislánya ennek ellenére ellopta a cukiságshow-t, anyukája, Buzsik Borka posztolt róla eszméletlenül aranyos fotót.

Szoboszlai Dominikék bár kikaptak, a kislánya elvitte a cukiságshow-t

Forrás: Mandiner

Így szurkolt Szoboszlai Dominik kislánya

Buzsik Borka a hivatalos Instagram oldalán osztott meg fotókat arról, ahogy kislányuk egy kis Liverpool-bodyban szurkol édesapjának, Szoboszlai Dominiknak.

A fotót IDE KATTINTVA tekinthetik meg 24 órán keresztül.