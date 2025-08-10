Tegnap, 19:00
Ezt látni kell: így szurkolt Szoboszlai Dominiknak a kislánya – fotóval
A Liverpool tizenegyespárbaj után elbukta az angol Szuperkupa döntőjét. Szoboszlai Dominik kislánya ennek ellenére ellopta a cukiságshowt.
Szoboszlai Dominik és a Liverpool számára nem úgy indult a 2025-2026-os idény ahogy azt eltervezték, hiszen tizenegyespárbaj után kikapott a bajnoki címvédő az FA-kupa-győztes Crystal Palace-tól. A magyar sztárfutballista kislánya ennek ellenére ellopta a cukiságshow-t, anyukája, Buzsik Borka posztolt róla eszméletlenül aranyos fotót.
Így szurkolt Szoboszlai Dominik kislánya
Buzsik Borka a hivatalos Instagram oldalán osztott meg fotókat arról, ahogy kislányuk egy kis Liverpool-bodyban szurkol édesapjának, Szoboszlai Dominiknak.
A fotót IDE KATTINTVA tekinthetik meg 24 órán keresztül.